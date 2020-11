Eduzione ambientale, nel Valdarno torna “A caccia di rifiuti”

Un progetto targato Csai e Valdarno24.it, in modalità didattica a distanza: per i premiati c’è il Parco della Maremma

[27 Novembre 2020]

Una caccia al tesoro per conoscere l’economia circolare, con chi l’economia circolare la pratica davvero: Csai, che insieme ad altre realtà di settore ha appena dato il via a Valdarno ambiente – un distretto industriale per migliorare la gestione rifiuti, grazie a 24 milioni di euro di investimenti –, impegnata insieme a Valdarno24.it per portare avanti un progetto di educazione ambientale dedicato al territorio nonostante la pandemia in corso.

L’iniziativa, giunta quest’anno alla V edizione, si svolgerà in modalità didattica a distanza in modo da garantire anche la piena sicurezza dei ragazzi partecipanti. Ovvero gli studenti delle scuole medie superiori. Queste le classi partecipanti:

– 2 AIF, 2 BIF, 2 CIF, 2DIF, 2 EEE, 2 FEE, 2 GMC, 2 HCH dell’ITT Ferraris

– 2 AME, 2 AMM, 2 APA, 2 APM dell’IP Marconi

– 2 ASP e 2 ATU dell’ITE Severi

– 2 A e 2 B indirizzo Scientifico Licei Giovanni da San Giovanni

– 3 M e 3 B indirizzo Scienze Umane Licei Giovanni da San Giovanni

– 3 F indirizzo Linguistico Licei Giovanni da San Giovanni

Come spiegano da Csai il progetto «si svolgerà da dicembre 2020 a maggio 2021 e la classe vincitrice della caccia al tesoro sarà premiata con una gita didattica di due giorni al Parco Naturale della Maremma (GR) da svolgersi la prima settimana di giugno 2021. In caso le restrizioni anti Covid non lo consentissero, lo svolgimento della gita si terrà nel prossimo anno scolastico».