Foreste alla caffeina: la polpa di caffè per ripristinare le foreste tropicali in Costa Rica

Ma non funziona dappertutto e in altri Paesi potrebbe far aumentare le specie invasive

[8 Aprile 2021]

Secondo lo studio “Coffee pulp accelerates early tropical forest succession on old fields”, pubblicato su Ecological Solutions and Evidence da Rebecca Cole e Rakan Zahawi dell’università delle Hawaiʻi – Mānoa, l’aggiunta di polpa di caffè sul suolo ha ripristinato in modo sorprendente le foreste tropicali deteriorate del Costa Rica.

Nel 2018, la Cole, del Dipartimento di risorse naturali e gestione ambientale del College of Tropical Agriculture and Human Resources, e Zahawi della School of Life Sciences e direttore del Lyon Arboretum dell’università delle Hawaiʻi, hanno scaricato su un su un pascolo degradato il carico di polpa di caffè di 35 camion, stendendo uno strato spesso mezzo metro, mentre in un’are adiacente e di dimensioni simili, usata come controllo, è stata lasciata come era. Poi hanno osservato cosa succedeva in entrambi gli appezzamenti nei due anni successivi.

Per Zahawi, che ora è direttore esecutivo della Charles Darwin Foundation alle Galápagos. «I risultati sono stati eccezionali. L’area trattata con uno spesso strato di polpa di caffè, in soli due anni, si è trasformata in una piccola foresta mentre l’appezzamento di controllo è rimasto dominato da erbe da pascolo non autoctone. Anche se resta ancora molto da analizzare, questo caso di studio suggerisce che i sottoprodotti agricoli (o prodotti non di mercato) possono essere utilizzati per accelerare il recupero delle foreste sulle terre tropicali degradate. In situazioni in cui la lavorazione di questi sottoprodotti comporta un costo per le industrie agricole, il loro utilizzo per il ripristino per raggiungere gli obiettivi di riforestazione globale può rappresentare uno scenario “win-win”»

Il caffè è ricco di carboidrati e proteine ​​grezze e, una volta lavorato, forma un prezioso compost. Viene anche prodotto in grandi quantità: fino al 50% del peso raccolto delle bacche di caffè resta nei siti di lavorazione come prodotto di scarto. Zahawi ha spiegato come la polpa di caffè ha eliminato le erbe non autoctone permettendo alla foresta nativa di prosperare: «Quando la polpa inizia a decomporsi, genera molto calore che, combinato con lo strato profondo, soffoca (asfissia) l’erba e uccide le radici, essenzialmente cuocendole. La chiave è che questo venga fatto durante un periodo di siccità e non nel mezzo della stagione delle piogge».

I due ricercatori hanno anche evidenziato che «La polpa di caffè ha aumentato i nutrienti del suolo sui terreni degradati, superando un altro importante ostacolo al recupero della foresta tropicale».

Ma questa tecnica non sembra esportabile ovunque. Recentemente, la Cole e altri ricercatori dell’università delle Hawaiʻi – Mānoa hanno pubblicato su Restoration Ecology lo studio “Restoration benefits of soil nutrient manipulation and weeding in invaded dry and wet tropical ecosystems in Hawaiʻi” che conferma l’accelerazione dell’invasione delle specie alloctone. In uno studio sul campo su un’isola delle Hawaii, il team ha testato come la riduzione o l’aumento dei nutrienti del suolo influisce sulla crescita delle piante native rispetto a quelle non autoctone e ha scoperto che l’aumento dei nutrienti rendeva l’invasione delle erbe infestanti ancora più veloce.

Zahawi ha concluso: «Anche se questo metodo potrebbe essere utilizzato alle Hawaii , potrebbe non essere il più efficiente in quanto molto probabilmente accelererebbe solo le invasioni di specie non autoctone. L’ostacolo per le Hawai’i sono le specie invasive. Certamente i pascoli degradati possono essere liberati dall’erba con questo metodo, ma poi si ha un’alta probabilità di ottenere che arrivino un mucchio di piante invasive, quindi è necessario controllarle. Un altro problema è che la maggior parte delle specie autoctone non sono realmente adattate per ambienti ricchi di nutrienti (non ne traggono necessariamente vantaggi dall’impulso di nutrienti mentre le specie invasive lo farebbero)».