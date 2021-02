I volontari ripuliscono lungo la discarica lineare abusiva dell’Elba (FOTOGALLERY)

De Simone: «Siamo rimasti tutti increduli di quanto danno possono fare pochi esseri senza cuore e senza scrupoli!»

[4 Febbraio 2021]

Dopo le segnalazioni di cittadini, trekkers e ciclisti e la denuncia di Legambiente, CAI e Italia Nostra sulla discarica lineare lungo la Grande Traversata Elbana, un gruppo di cittadini, su iniziativa di Franco De Simone, ha preso l’iniziativa di ripulire alcune delle vere e proprie discariche accumulatesi negli anni lungo la sentieristica dell’Elba centro-orientale.

Ieri c’è stata la prima iniziativa spontanea. Ecco cosa scrive Franco De Simone sulla sua pagina Facebook:

Gran bella partecipazione oggi!

Con poco più di due ore, e circa 25 persone, abbiamo ripulito due zone che nel tempo erano state trasformate in vere e proprie discariche.

Rifiuti di ogni tipo, alcuni vecchi di anni, altri molto più recenti.

Abbiamo trovato di tutto! Abbiamo riempito rotoli e rotoli di sacchi: siamo rimasti tutti increduli di quanto danno possono fare pochi esseri senza cuore e senza scrupoli!

Purtroppo l’inciviltà e la cecità di alcuni individui rischia di danneggiare l’immagine di tutta l’Elba.

Purtroppo siamo ancora lontani da essere un paese civile, ma la partecipazione dei tanti volontari di oggi alla pulizia, tra cui anche dei bambini di 9/10 anni è un forte segno di speranza!

Questa pulizia di oggi è stata un gesto spontaneo nato grazie a Facebook, a cui hanno partecipato davvero tante persone considerando il pomeriggio lavorativo.

Non è sicuramente stata la prima pulizia e non sarà l’ultima, infatti pensavamo di ripeterla tra un paio di settimane individuando nel frattempo altri due siti tra i tanti che hanno bisogno di essere ripuliti.

Il mio desiderio, che penso possa essere condiviso da tutto il territorio, è quello di ripulire tutti i sentieri della nostra isola prima dell’inizio della stagione primaverile.

L’Elba è un vero e proprio paradiso che ogni giorno offre tanto a ciascuno di noi. Ogni scorcio, ogni panorama ci riempie il cuore di così tanta bellezza. Siamo stati così fortunati ad essere nati qui. Siamo così fortunati ad abitare qui, che mi sembra giusto ricambiare in qualche modo tanto fortuna, e donare un paio di ore ogni tanto per curare delle ferite che pochi ignoranti hanno inferto alla Natura della nostra isola.

Costa davvero poco e dona così tanto!

Ci fa sentire meglio.

Vorrei ringraziare ESA per la collaborazione e la disponibilità. Mi sono sentito diverse volte con il direttore in questi giorni. Abbiamo organizzato il tutto senza troppe formalità, spinti dalla voglia di risolvere il problema in tempi veloci.

Il consigliere Francesco che ha partecipato alla pulizia come volontario.

L’assessore Pisani che ho sentito al telefono dando disponibilità a progettare la pulizia dei sentieri con altri enti del territorio:

Ottimo, basta farlo in tempi rapidi!

E naturalmente un grazie a tutti coloro che hanno partecipato!

Ma non sono io persona fisica a ringraziare.

È l’Elba che ci ringrazia uno ad uno, ogni giorno.

di Franco De Simone