L’insostenibile impatto della plastica sugli animali marini

Molti animali marini protetti impigliati nella plastica e soffocati, Oceana chiede politiche che riducano la produzione e l'uso di plastica monouso

[24 Novembre 2020]

Il rapporto “Choked, Strangled, Drowned: The plastic crisis unfolding in our ocean” di Oceana rivela per la prima volta i dati disponibili sui mammiferi marini e sulle tartarughe marine che deglutiscono plastica o ci restano impigliati nelle acque degli Stati Uniti.

Dopo aver esaminato i dati di decine di agenzie governative, organizzazioni e istituzioni sull’impatto della plastica sugli animali marini, Oceana ha trovato le prove di «Quasi 1.800 animali di 40 specie diverse che dal 2009 hanno ingoiato o sono rimasti impigliati nella plastica». Tra questa, ben l’88% erano specie elencate come in via di estinzione o minacciate di estinzione ai sensi dell’Endangered Species Act Usa. E, cosa forse ancora più preoccupante, Oceana afferma che «Gli animali esposti in questo rapporto sono di gran lunga inferiori al numero reale di tartarughe marine e mammiferi marini che consumano o rimangono impigliati nella plastica nelle acque degli Stati Uniti».

Gli animali marini ingoiano la plastica quando la scambiano per cibo o la inghiottono inavvertitamente mentre si nutrono o nuotano. Una volta ingerita, può ostacolare la loro digestione o lacerare il loro intestino, e tutto ciò può interferire con la loro capacità di nutrirsi e di foraggiarsi, portandoli alla fame e alla morte. Quando gli animali marini restano impigliati nella plastica, possono annegare, soffocare a morte o subire traumi fisici, come amputazioni o infezioni. L’impigliamento può anche portare alla malnutrizione quando impedisce loro di nutrirsi correttamente.

Gli scienziati ora stimano che ogni anno negli oceani si riversino 15 milioni di tonnellate di plastica, il che equivale a circa due camion della spazzatura pieni di plastica che vengono scaricati in mare ogni minuto. Gli Stati Uniti svolgono un ruolo significativo nell’incrementare questo problema globale, visto che, secondo un recente studio, producono più rifiuti di plastica di qualsiasi altro Paese, secondo uno studio del 2020. La plastica è stata trovata in ogni angolo del mondo e anche nell’acqua potabile, nella birra, nel sale, nel miele e in altro cibo che consumiamo quotidianamente. Oceana avverte che «Con la produzione di plastica in rapida crescita, ci si può aspettare che quantità crescenti di plastica inondino il nostro pianeta blu con conseguenze devastanti».

Kimberly Warner, senior scientist di Oceana e autrice del rapporto, spiega che «Prima d’ora, le prove che molti mammiferi marini e tartarughe marine degli Stati Uniti vengono danneggiati dalla plastica non erano raccolte in un unico ambito. Anche se potrebbe non esserci mai un resoconto completo del destino di tutti gli animali marini colpiti dalla plastica, questo rapporto dipinge un quadro cupo. Il mondo è preso all’amo dalla plastica perché l’industria continua a trovare sempre più modi per forzare questo inquinante persistente nella nostra routine quotidiana, e sta soffocando, strangolando e annegando la vita marina- Questo rapporto mostra una vasta gamma di plastica monouso che mette a repentaglio gli animali marini, e non sono solo gli elementi che vengono in mente per primi, come borse, palloncini e tappi di bottiglia. Questi animali stanno consumando o restano impigliati in qualsiasi cosa, dalle fascette e dai fili interdentali a quei sacchetti per cipolle a rete che si vedono al supermercato. Poiché l’industria continua a spingere la plastica monouso nelle mani dei consumatori, possiamo solo aspettarci che questi casi aumentino».

Il rapporto di Oceana ha rilevato che la plastica colpisce gli animali marini durante tutte le fasi della loro vita: dalle tartarughe marine uscite dalle uova appena schiuse ai mammiferi marini che allattano i loro cuccioli. Anche se l’impigliamento colpisce un numero significativo di mammiferi marini e tartarughe marine in modi strazianti e talvolta raccapriccianti, il problema più diffuso riscontrato nei casi degli animali esaminati è il consumo di plastica: il 90% del totale.

La maggior parte delle specie che hanno consumato o sono rimaste impigliate nella plastica sono in pericolo o minacciate, comprese le foche monache hawaiane, i lamantini, i leoni marini di Steller e tutte le 6 specie di tartarughe marine statunitensi. Nei casi in cui l’ingestione di plastica era la causa probabile o ha contribuito alla morte degli animali, 7 su 10 riguardavano solo un pezzo di plastica. Borsine, palloncini, lenze da pesca sportiva, teli di plastica e involucri alimentari sono i tipi più comuni di plastica identificabile consumati dagli animali marini.

Cinghie di plastica, borse, palloncini con corde e teli sono gli oggetti più comuni nei quali si impiglia la fauna marina. Alcuni gruppi di tartarughe marine hanno consumato plastica fino a tre volte più spesso della media per la loro specie. Alcuni mammiferi marini, come il callorino dell’Alaska (Callorhinus ursinus), consumano fino a 50 volte più spesso della media delle altre specie di otarie. Altri elementi che comportano l’impigliamento o l’ingestione includono tappi di bottiglia, bottiglie d’acqua, cannucce, sedie di plastica, forchette di plastica, spazzolini da denti, giocattoli per bambini, secchi, pluriball, spugne artificiali, occhialini da nuoto, erba sintetica, sacchetti alimengtari e bicchieri di polistirolo.

Il rapporto presenta casi di studio provenienti da tutti gli Stati Uniti: in Florida, una tartaruga marina di Kemp – la specie di tartauriga più a rischio estinzione – è stata trovata impigliata in un sacchetto di plastica che si era riempito di sabbia. Il sacchetto di plastica si era avvolto intorno al collo dell’animale e gli scienziati ritengono che l’animale sia annegato a causa del peso del sacchetto o ne sia stato soffocato. Un lamantino della Florida è probabilmente è morto per il sacchetto di plastica, la paglia, lo spago, i collant e la lenza che gli riempivano lo stomaco e il colon. In Virginia, una femmina di balenottera boreale ha ingoiato una custodia di DVD, che le ha lacerato lo stomaco e ha provocato ulcere gastriche, danneggiando la sua capacità di trovare cibo. Nel New Jersey, un sacchetto di plastica è stato l’unico oggetto trovato nello stomaco di un capodoglio pigmeo morto. In California, una femmina di elefante marino settentrionale che allattava il suo cucciolo è stata trovata con una cinghia da imballaggio intorno al collo. In South Carolina, un centro di recupero delle tartarughe marine ha scoperto che durante la riabilitazione una tartaruga marina Caretta caretta ha defecato una sessantina di pezzi di plastica.

Un’altra autrice del rapporto, Christy Leavitt, direttrice della campagna sulle materie plastiche di Oceana, conclude: «Questo rapporto è solo un’istantanea di ciò che sta accadendo agli animali che popolano le acque inquinate dalla plastica negli Stati Uniti – immaginate quanto sarebbero grandi i numeri se includessero gli animali non osservati o documentati dagli esseri umani, La produzione di plastica dovrebbe quadruplicare nei prossimi decenni e, se non cambia nulla, la quantità di plastica che defluisce nell’oceano dovrebbe triplicare entro il 2040. L’unico modo per chiudere il rubinetto e proteggere i nostri oceani è che le imprese smettano di produrre la plastica monouso non necessaria e questo richiederà che i governi nazionali, statali e locali approvino politiche che garantiscano che lo facciano».