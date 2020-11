Pesca e marine litter: per comprendere l’impatto dei rifiuti marini su economia del mare ed ecosistemi

Dall’Argentario a Follonica, il progetto euro-mediterraneo COMMON vuole dar voce agli operatori del mare per individuare priorità e misure che possano mitigare gli impatti

[5 Novembre 2020]

Il problema dei rifiuti marini e costieri si è ormai trasformato in una vera emergenza che le amministrazioni locali e le imprese della filiera del mare, dalla pesca, pescaturismo e diving devono affrontare quotidianamente in mare. Tutto questo ha un evidente impatto tanto sull’ambiente che sulle economie locali: sulle specie marine e costiere che vengono quotidianamente minacciate da rifiuti scambiati per cibo; sulla filiera alimentare delle numerose specie ittiche che ingeriscono micro e nano plastiche; sul lavoro di quanti ogni giorno devono liberare le proprie reti non solo dal pescato, ma anche dai rifiuti; sulla filiera turistica del mare, come la pescaturismo o i diving che vedono minacciati i fondali con perdita di biodiversità.

Il progetto COastal Management and MOnitoring Network for tackling marine litter in Mediterranean sea (COMMON), finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma ENI CBC MED per circa 2,2milioni di euro, vede coinvolti Legambiente, l’università di Siena, l’Istituto Nazionale di Scienze e Tecnologie del Mare di Tunisi, il CIHEAM Bari, l’ONG libanese Amwaj of the Environment, l’Università di Sousse e la riserva naturale di Tyre, in Libano. L’obiettivo comune è la riduzione del marine litter in 5 aree pilota euro-mediterranee, pianificando l’uso e il monitoraggio delle risorse e utilizzando un approccio partecipativo, con l’ambizione di testare un modello potenzialmente trasferibile a tutto il bacino mediterraneo.

Ed è proprio grazie al progetto COMMON che Legambiente vuole portare l’attenzione su questo tema invitando le categorie interessare ad un tavolo di lavoro che, causa emergenza Covid-19, si terrà su piattaforma virtuale sabato 7 novembre a partire dalle 9.30.