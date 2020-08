Plastica, rifiuti, riciclo e riuso: non è solo un problema di imballaggi

Nel 2017 negli Usa sono state riciclate solo l'8% delle plastiche a fine della loro vita utile. Ben il 76% è finito in discarica e il 2% nell’ambiente

[27 Agosto 2020]

Le materie plastiche sono onnipresenti nella società odierna. Questi materiali versatili sono economici, leggeri, robusti, durevoli e resistenti alla corrosione, con preziose proprietà di isolamento termico ed elettrico. Ma la maggior parte delle plastiche comuni non si biodegrada e il loro accumulo e la contaminazione degli ambienti naturali è una crescente preoccupazione. Inoltre, la stragrande maggioranza della plastica deriva da combustibili fossili; la produzione globale di plastica rappresenta attualmente circa l’8% del consumo annuale globale di petrolio e gas. Le emissioni associate ai 407 milioni di tonnellate di plastica convenzionale prodotte a livello globale nel 2015 corrispondono al 3,8% delle emissioni globali di gas serra di quell’anno.

Eppure, le discussioni sul crescente problema dei rifiuti di plastica spesso si concentrano sulla riduzione del volume degli imballaggi in plastica monouso come borse, bottiglie, vaschette e pellicole, ma il nuovo studio “Plastics in the US: toward a material flow characterization of production, markets and end of life”, pubblicato su Environmental Research Letters da Martin Heller, Michael Mazor e Gregory Keoleian del Center for Sustainable Systems, School for Environment and Sustainability dell’università del Michigan, dimostra che «Due terzi della plastica che è circolata negli Stati Uniti nel 2017 è stata utilizzata per altri scopi, tra cui elettronica, mobili e arredamento per la casa, edilizia, automobili e vari prodotti di consumo».

Keoleian sottolinea che «La gestione della plastica è diventata una sfida ambientale grandiosa e complessa e gli imballaggi in plastica garantiscono chiaramente gli sforzi attuali per la riduzione e il recupero e il riciclaggio coordinati dei materiali. Tuttavia, mentre il packaging è stato il più grande mercato a uso definito per la plastica negli Stati Uniti nel 2017, il nostro studio dimostra che due terzi della plastica utilizzata quell’anno è andata ad altri mercati. Questi altri settori introducono sfide, così come opportunità, uniche mentre tentiamo un cambiamento fondamentale per passare dal flusso in gran parte lineare della plastica verso un’economia circolare per la plastica».

Gli autori del nuovo studio sottolineano che «Si tratta della prima caratterizzazione completa dell’uso della plastica nell’intera economia degli Stati Uniti». Lo studio conclude che «Il tasso di riciclaggio complessivo della plastica negli Stati Uniti è leggermente inferiore alle stime precedenti: nel 2017 sono state riciclate solo l’8% delle plastiche che hanno raggiunto la fine della loro vita utile»

Le stime precedenti, compresa quella dell’Environmental Protection Agency (Epa), si sono concentrate sui rifiuti di plastica solida nelle discariche comunali, composti in gran parte da contenitori e imballaggi. Il nuovo studio include anche la plastica proveniente dai rifiuti delle costruzioni e demolizioni e dai residui delle rottamazioni delle auto.

All’ università del Michigan evidenziano che «Quando sono state aggiunte queste fonti, il tasso di riciclaggio del 2017 per la plastica negli Stati Uniti è sceso addirittura sotto la stima dell’8,4% dell’Epa, ma anche l’agenzia ambientale Usa è arrivata alla stessa sconsolante conclusione del nuovo studio: circa il 76% delle plastiche che hanno raggiunto la fine del ciclo di vita nel 2017 sono state sepolte in discarica.

Il nuovo studio descrive dettagliatamente un singolo anno di produzione, utilizzo e smaltimento di materie plastiche negli Stati Uniti e utilizza i migliori dati disponibili provenienti dall’industria e da fonti pubbliche. »L’obiettivo – dicono i ricercatori – era quello di produrre una road map per guidare l’industria, i responsabili politici e gli accademici lungo il percorso verso una riduzione accelerata dei rifiuti di plastica. In particolare, le informazioni dovrebbero interessare scienziati e ingegneri dei materiali, produttori di resine, progettisti e produttori di prodotti e imballaggi, rivenditori, innovatori e operatori nel recupero dei materiali e accademici orientati b verso le soluzioni, istituti di ricerca e responsabili politici».

Keoleian spiega ancora: «Abbiamo creato una mappa dettagliata dei flussi di plastica, dalla produzione passando dall’uso e dalla gestione dei rifiuti, e abbiamo tracciato le materie plastiche per tipo e mercati. Abbiamo caratterizzato la portata del problema attraverso questa lente più ampia per dare la priorità alle soluzioni che avranno un impatto».

Lo studio ha anche rilevato che nel 2017 circa il 2% della plastica nordamericana a fine vita sia finita nell’ambiente naturale. La “fuoriuscita” di plastica nell’ambiente è ora una delle principali preoccupazioni a causa della persistenza e dei potenziali impatti della plastica su organismi ed ecosistemi. La quantità di plastica utilizzata negli Stati Uniti nel 2017 è stata di circa 400 milioni di tonnellate, una quantità 8 volte superiore alla quantità di plastica prodotta quell’anno. Mentre si stima che l’8% della plastica smaltita negli Stati Uniti nel 2017 sia stata riciclata, le inefficienze nello smistamento e nel ritrattamento probabilmente significano che una percentuale ancora minore è stata restituita come materia prima per i nuovi prodotti.

Di fronte a questi dati, gli autori dello studio concludono: «La produzione sfrenata di prodotti in plastica ha provocato un accumulo inaccettabile di rifiuti nelle discariche e negli ambienti naturali, rappresentando un grave spreco di risorse e distruzioni per la fauna selvatica e la funzione ecosistemica. Le soluzioni a questi problemi crescenti arriveranno con una miriade di forme, ma c’è un ampio accordo sul fatto che sia necessario un coordinamento notevolmente migliorato tra la progettazione del prodotto e la fine del ciclo di vita».