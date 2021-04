Puliamo il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano

PNAT, Comune di Rio ed ESA: prima iniziativa del nuovo Piano di Azione della CETS 2021-2025

[27 Aprile 2021]

“Pulire il sentiero 260”, una giornata all’insegna dell’ambiente, quella che si è svolta il 25 aprile a Cavo, nel Comune di Rio, all’Isola d’Elba. L’ Amministrazione Comunale in collaborazione con la Protezione Civile, il Cai sottosezione dell’Elba, il personale e l’amministrazione di Elbana servizi ambientali (ESA) e il Parco Nazionale Arcipelago Toscano ed altri volontari ha promosso un’iniziativa ecologica alla quale ne seguiranno altre.

L’Ente Parco sottolinea che «Le operazioni si sono svolte sotto l’egida della Carta Europea del Turismo Sostenibile perché già previste nella scheda n. 14 presentata da ESA Spa dal titolo “Puliamo il nostro Parco”. Da qualche tempo, il mondo del volontariato, in silenzio, si è attivato e sono diverse le iniziative di pulizia del territorio elbano intraprese: il ringraziamento più sentito va ai volontari e alle associazioni locali. Questa del Comune di Rio, come quella già svolta nel Comune di Portoferraio, è stata imponente per dimensioni perché sono stati raccolti diversi rifiuti abbandonati da decenni e molti erano gli ingombranti».

Infatti, ESa, nell’ambito del Piano d’Azione della CETS 2021-2025, promuove almeno una giornata di pulizia per ogni comune elbano almeno una volta all’anno, coinvolgendo le associazioni di volontariato con eventi aperti a tutti. Un’iniziativa che punta a eliminare le discariche abusive presenti nel nostro territorio elbano e censite recentemente da CAI, Legambiente e Italia nostra insieme a molte altre associazioni, e a sensibilizzare i fruitori del Parco al rispetto dell’ambiente per ridurre le emissioni di anidride carbonica, l’inquinamento e lo spreco di risorse.

ESA ricorda che «E’ già funzionante un sito web progettato e curato dal CAI per la segnalazione partecipata dei cittadini contro gli abbandoni. Presto sarà definito anche il progetto per il recupero dei rifiuti pericolosi tipo eternit e carta catramata, ma nel frattempo continuerà l’opera dei volontari per la pulizia dell’Isola. Quindi dopo le belle esperienze di Portoferraio e di Rio, saranno nuovamente coinvolti gli Enti Pubblici e le associazioni per promuovere e realizzare altre azioni di rispetto dell’ambiente anche attraverso la realizzazione di cartellonistica dedicata, la diffusione del materiale informativo realizzato da ESA SpA e dal Parco inerente il corretto smaltimento dei rifiuti. L’impegno di ESA sarà ancor più volto ad ottenere una mirata informazione attraverso il sito web e i canali social, non solo a terra, saranno inoltre organizzate e sostenute anche azioni di pulizia degli arenili e specchi acquei».