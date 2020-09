Quanto utilizziamo i nuovi prodotti in plastica biodegradabile, compostabile e a base biologica?

Almut Reichel: «Qualsiasi dichiarazione di compostabilità o biodegradabilità dovrebbe essere precisa e chiaramente correlata alle condizioni in cui si applicano le proprietà»

[17 Settembre 2020]

Sappiamo che l’inquinamento da plastica e i rifiuti di plastica sono un grosso problema ambientale. Negli ultimi anni sono stati introdotti sul mercato nuovi prodotti in plastica che si dichiarano migliori per l’ambiente. Il briefing “Biodegradable and compostable plastics — challenges and opportunities”, pubblicato recentemente dall’European environment agency (Eea) ne ha valutato le credenziali ambientali. Per saperne di più, pubblichiamo l’intervista realizzata dalla stessa Eea ad Almut Reichel, esperta di utilizzo sostenibile delle risorse e dell’Eea.

Quanto sono rispettosi dell’ambiente questi nuovi prodotti in plastica biodegradabile, compostabile e a base biologica?

Prima, dobbiamo capire le differenze tra plastica a base biologica e fossile, biodegradabile e compostabile. Le plastiche biodegradabili o compostabili possono essere prodotte da materie prime a base biologica o fossile e le plastiche a base biologica possono essere progettate in modo che si compostino o si biodegradino, oppure no. La sostenibilità dei materiali a base biologica, proprio come delle plastiche a base fossile, dipende dalle pratiche di produzione, dalla durata dei prodotti e dal trattamento di fine vita. I prodotti in plastica biodegradabili e compostabili possono, in alcuni casi e per determinate applicazioni, contribuire a ridurre l’inquinamento dell’ambiente da plastica. Ma sono ben lungi dal fornire una soluzione generale e autonoma alle sfide che l’Europa deve affrontare oggi con la plastica.

Che cosa intende fare il nuovo briefing dell’Eea? Perché una migliore consapevolezza dell’opinione pubblica è così importante?

C’è molta confusione su questi prodotti in plastica, cosa significano e cosa possono offrire. E’ molto importante che le persone conoscano e comprendano queste differenze. Se i consumatori pensano che gli imballaggi etichettati come “bio-based” possano essere compostati e gettati nel bidone dei rifiuti organici, potrebbero effettivamente aumentare l’inquinamento da plastica. Il briefing mira a rendere i responsabili politici e L’opinione pubblica consapevoli di tali insidie ​​e della necessità di comunicare chiaramente queste differenze e come ogni tipo di plastica dovrebbe essere smaltita correttamente. Qualsiasi dichiarazione di compostabilità o biodegradabilità dovrebbe essere precisa e chiaramente correlata alle condizioni in cui si applicano le proprietà. Ad esempio, i prodotti di plastica compostabili industrialmente sono progettati per biodegradarsi in condizioni specifiche e controllate negli impianti di compostaggio industriale. Non compostano necessariamente (completamente) nelle compostiere domestiche, che in genere raggiungono solo temperature più basse e dove le condizioni come l’umidità e la presenza di microrganismi variano fortemente.

Quali sono le principali sfide e opportunità con questi nuovi prodotti in plastica?

E’ importante scoprire per quali prodotti ha senso utilizzare plastiche biodegradabili o compostabili e in quali casi potrebbero fare più male che bene. Ad esempio, l’uso di sacchetti di plastica compostabili per la raccolta dei rifiuti alimentari nelle famiglie sembra aumentare il tasso di cattura dei rifiuti alimentari perché i consumatori li trovano convenienti. Alcuni Comuni e raccoglitori di rifiuti quindi raccomandano o richiedono l’uso di sacchetti di plastica compostabili certificati per la raccolta dei rifiuti organici, mentre altri non li accettano. Ciò dipende molto dalle scelte che sono state fatte durante la progettazione e la costruzione dell’infrastruttura di trattamento dei rifiuti organici in ogni Paese. D’altra parte, in un’economia circolare, tutta la plastica dovrebbe essere riciclata in prima istanza in nuova plastica. Quando un prodotto in plastica compostabile o biodegradabile viene compostato, non è possibile produrre nuova plastica da esso e tutta l’energia utilizzata per produrlo viene persa.

Considerando quanto possono creare confusione questi nuovi prodotti in plastica per quanto riguarda il loro smaltimento, non è meglio impedire invece l’Utilizzo della plastica?

La prevenzione e la riduzione dei rifiuti di plastica dovrebbero effettivamente essere la prima priorità e dobbiamo intensificare i nostri sforzi per prevenire i rifiuti di plastica, dato che la quantità di rifiuti di plastica è ancora in crescita. Per molti prodotti, la plastica può essere una buona soluzione. Tuttavia, dobbiamo progettare e utilizzare queste plastiche in modo circolare e assicurarci che possano essere riciclate e che vengano riciclate molto più di oggi.

Cosa sta facendo l’Unione europea per affrontare il problema della plastica e di questi nuovi prodotti in plastica?

La Commissione europea nel 2018ha pubblicato la Strategia europea per la plastica in un’economia circolare. La strategia impegna l’Ue a ridurre i rifiuti di plastica, a garantire che i prodotti in plastica siano progettati in modo da poter essere riciclati e a investire nel riciclaggio della plastica e in altre misure . Inoltre, la direttiva sulla plastica monouso del 2019 limita l’ingresso di alcuni prodotti in plastica monouso nel mercato dell’Ue e richiede la riduzione del consumo per una serie di altri prodotti. Questi requisiti si applicano anche ai prodotti di plastica a base biologica, biodegradabili e compostabili. Per le plastiche con proprietà biodegradabili, il Piano d’azione per l’economia circolare 2020 dell’Ue prevede di creare un quadro politico chiaro, comprese regole armonizzate per la definizione e l’etichettatura delle plastiche compostabili e biodegradabili e per scoprire in quali applicazioni che utilizzano tali plastiche si hanno benefici ambientali. Ora dobbiamo assicurarci che queste politiche siano ben attuate in tutta Europa.

Che lavoro sta facendo l’Agenzia europea dell’ambiente sui rifiuti di plastica e sulla prevenzione?

La plastica è una delle catene del valore chiave identificate nel Piano d’azione per l’economia circolare 2020 dell’Ue, quindi è un’area di lavoro importante per noi. Analizziamo la plastica da diverse prospettive. Accanto al nostro briefing pubblicato di recente, abbiamo, ad esempio, esaminato le politiche di prevenzione dei rifiuti di plastica in Europa e analizzato il commercio di rifiuti di plastica in Europa . E entro la fine dell’anno, prevediamo di pubblicare un’analisi sulla plastica nell’economia circolare europea, sulla plastica nei tessuti e sulle emissioni di gas serra dalla plastica.