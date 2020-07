Rifiuti, avvicendamento all’Esa. Legambiente ringrazia Gabriella Solari

Il nuovo presidente è Livio Giannotti

[9 Luglio 2020]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

Appreso dell’avvicendamento ai vertici di Esa, Legambiente Arcipelago Toscano ringrazia sentitamente per il buon lavoro svolto alla presidente uscente dottoressa Gabriella Solari e il passato consiglio di amministrazione e augura buon lavoro al nuovo presidente Livio Giannotti e al nuovo Consiglio di amministrazione.

Negli anni di gestione di Gabriella Solari Esa ha fatto grandi progressi nella raccolta differenziata e nel porta a porta – come riconosciuto anche dal dossier “Isole Sostenibili” di Legambiente e Cnr – è stata un interlocutrice valida e attenta per tutto quello che ha riguardato le politiche del contenimento e della gestione dei rifiuti, lasciando intravedere la possibilità di una nuova cultura del rapporto con le materie prime seconde per la nostra Isola.

Legambiente ringrazia inoltre la dottoressa Solari per la fattiva collaborazione data da Esa durante le nostre iniziative di volontariato per la raccolta dei rifiuti e per il partenariato tecnico all’iniziativa Vele Spiegate che è diventata un modello per la raccolta e il censimento dei rifiuti sulle spiagge anche a livello nazionale e internazionale. E’ stato anche grazie al suo impegno e al suo incoraggiamento che l’Elba ha imboccato la strada del plastic free.

Passi avanti preziosi che speriamo che la nuova dirigenza Esa voglia proseguire, continuando un cammino di sostenibilità e innovazione.