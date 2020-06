Per l’Eea oggi esistono dei margini significativi per allungare la vita media dei prodotti

Rifiuti elettrici ed elettronici: ne consumiamo a testa 18 chili l’anno, ma c’è un modo per ridurli drasticamente

Un televisore progettato per durare 25 anni viene sostituito in media dopo poco più di 7; gli smartphone vengono progettati per soli 2 anni ma vengono cambiati ancora prima

[29 Giugno 2020]

Sono i nostri aiutanti in casa, coloro che ci hanno permesso di far fare la dad ai nostri figli. Lavano, asciugano, trasmettono, ricevono, ma come ogni cosa, hanno una durata. Dopodiché ci mostrano la loro faccia sporca, diventando rifiuti, ma la colpa non è certo loro. Stiamo parlando dei prodotti elettrici ed elettronici, che ogni cittadino europeo in media ne consuma oltre 18 chili l’anno. Ma il “delitto”, ha dei colpevoli ben precisi, che si chiamano – lo spiega bene oggi il Circular economy network commentando un documento dell’Eea (Agenzia europea dell’ambiente) – : rapido sviluppo tecnologico che rende o fa apparire obsoleti rapidamente i prodotti agli occhi dei consumatori; marketing e pubblicità che spingono all’acquisto di nuovi modelli anche se offrono solo lievi miglioramenti a quelli esistenti; infine pesano la ricerca di maggior efficienza energetica e di un design più accattivante.

Così un televisore progettato per durare 25 anni, viene sostituito in media dopo poco più di 7 anni. E non perché è inutilizzabile, ma perché si è rotto e non si è trovato il modo di aggiustarlo; oppure il modello viene ritenuto ormai esteticamente superato; oppure c’è una nuova evoluzione tecnologica in commercio per cui non è conveniente o non viene ritenuto conveniente aggiustarlo. Gli smartphone sono un caso ancora più eclatante, perché – secondo la nota del Cem – vengono progettati per soli due anni, acquistati con l’idea di tenerli oltre i cinque, cambiati dopo poco più di un anno e mezzo (1,8).

Che fare dunque? Per l’Eea oggi esistono dei margini significativi per allungare la vita media dei prodotti elettrici ed elettronici e contemporaneamente “sviluppare un design del bene che ne faciliti riparazione e riciclo”. Una conclusione di certo non nuova, che però dovrebbe diventare un obbligo di legge e non lasciato alla sensibilità delle imprese.

La quantità di elettronica immessa sul mercato nell’Ue, secondo l’Eea, è aumentata rapidamente negli ultimi decenni (Eurostat, 2019a). Ciò può in parte essere spiegato aumentando le tendenze dei consumi. Ma può anche essere spiegato da tempi di vita più brevi e crescente obsolescenza dei prodotti elettronici, vale a dire – come già accennato – “che i prodotti non vengono più utilizzati mentre in linea di principio sono ancora funzionanti o potrebbero funzionare se riparati”.

Ma tra i tanti problemi, c’è anche che la riparazione “per molti componenti elettronici sono limitate perché il design non consente una facile riparazione o perché i costi di riparazione sono elevati rispetto all’acquisto di un nuovo prodotto”. Il risultato è che l’elettronica che potrebbe essere riparata viene spesso scartata. Tuttavia, i servizi di riparazione dell’elettronica – e questa è la novità degli ultimi anni anche in Italia – stanno crescendo all’interno dell’UE sia per le imprese che per i consumatori finali.

L’Agenzia spiega poi quali sono gli impatti ambientali e climatici dell’elettronica che comprendono quelli derivanti dall’uso di materiali, emissioni di inquinanti atmosferici e gas a effetto serra, uso di sostanze chimiche e rifiuti in particolare. In apparecchiature elettroniche complesse si possono trovare fino a 60 elementi chimici separati. Ci sono anche impatti ambientali e sociali molto significativi dall’estrazione e dall’uso di questi materiali, inclusi l’estrazione e la produzione di rame, materie prime essenziali (CRM) e elementi delle terre rare (REE), di cui greenreport si è occupato molte volte, nonché da metalli come tantalio, plastica e bicchiere. Gli impatti includono il contributo alla scarsità di risorse, all’uso di acqua e all’inquinamento da sostanze chimiche.

L’impatto di diversi prodotti elettronici su ogni fase del ciclo di vita varia in modo significativo. Per alcuni, come lavatrici e asciugatrici, la maggior parte delle emissioni proviene dalla fase di utilizzo, mentre per i telefoni cellulari, la maggior parte delle emissioni proviene dall’estrazione e dalla produzione di risorse. Anche l’uso di sostanze chimiche nei processi di estrazione e produzione è preoccupante, anche in termini di inquinamento dell’ambiente naturale e di rischi per la salute umana.

Quando l’elettronica entra nella fase di fine vita, diventano rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questo è uno dei flussi di rifiuti in più rapida crescita al mondo con un tasso di crescita annuale del 4% o 44,7 milioni di tonnellate nel 2016 (Baldé et al., 2017). Nell’UE-28, la generazione di RAEE per il 2017 è stata di 10,4 milioni di tonnellate, leggermente superiore a 20 kg in media per abitante (Eurostat, 2019a). Circa il 44% di questo volume è stato raccolto.

E dunque ecco le conclusioni: al fine di ridurre al minimo gli impatti ambientali dell’elettronica è importante aumentare la durata del prodotto. I modelli di business circolari, tra cui design circolare, prodotto come servizio, riutilizzo e riciclaggio, devono essere ridimensionati e supportati da politiche. La Figura 3 (Nella foto) fornisce un’indicazione illustrativa di come il valore dell’elettronica può essere mantenuto in un sistema di produzione e consumo di elettronica più circolare con riparazione e riutilizzo, rigenerazione e riciclaggio. Ciò però è assolutamente in contrasto con un’economia lineare tradizionale, in cui il valore si perde con brevi periodi di vita. Ed è qui che si può cambiare il corso delle cose per una riduzione dei flussi e consumi di materia, non certo dalla (giustissima) raccolta differenziata di questi rifiuti.

Queste le principali misure per supportare il potenziamento dei modelli aziendali circolari per l’elettronica secondo L’Eaa: