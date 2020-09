Friends of the ERC: il taglio alla ricerca nel bilancio europeo sarebbe disastroso

Lettera/petizione di migliaia di scienziati ai vertici dell’Unione europea

[4 Settembre 2020]

Friends of the ERC ha avviato – con grande e immediato successo – la raccolta di firme su una lettera aperta/petizione rivolta al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al presidente del Parlamento europeo, David Maria Sassoli, alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen,

L’Unione europea sta per concordare il suo prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) settennale, che entrerà in vigore a gennaio. Una prima proposta della Commissione europea di 94 miliardi di euro sta trovando resistendo da parte dei governi degli Stati membri al Consiglio europeo che vogliono ridurre la cifra a 86 miliardi di euro.

Se il calo fosse confermato, significherebbe essenzialmente un budget fisso più basso per la ricerca, limitando naturalmente la posizione dell’con la posizione del Consiglio europeo della ricerca (ERC) all’interno di questo quadro.

Finora, in ogni QFP approvato, l’Unione europea aveva sempre aumentato la spesa per la ricerca rispetto alle previsioni settennali precedenti.

La lettera aperta/ petizione è già stata firmata firmata da oltre 16.000 scienziati di tutto il mondo, tra i quali 14 premi Nobel, molti vincitori di altri prestigiosi premi scientifici, nonché oltre 50 importanti università europee. Ecco il testo completo:

Protect independent research in the EU budget

Eccellenze, Presidenti Michel, Sassoli e von der Leyen

Una delle più grandi storie di successo dell’UE negli ultimi dieci anni è il Consiglio europeo della ricerca (ERC). Grazie alla sua formula unica di indipendenza dall’intervento politico, idee di ricerca audaci, approccio dal basso verso l’alto e una particolare attenzione all’eccellenza, le sovvenzioni ERC sono diventate una delle borse di ricerca più prestigiose al mondo.

Alla luce dell’attuale dibattito europeo sul prossimo quadro finanziario pluriennale, vi sono motivi significativi per temere un taglio in tutte le aree di Horizon Europe e prevediamo che ciò avrebbe un impatto anche sull’ERC.

Noi, i firmatari di questa petizione, chiediamo ai capi di Stato e di governo di garantire i finanziamenti per L’ERC in Horizon Europe, il prossimo programma quadro europeo per la ricerca e l’innovazione.

Proteggere e migliorare il bilancio dell’ERC garantirà investimenti continui in una ricerca che oltrepassi i confini della nostra conoscenza e continui a sostenere fortemente l’Europa come società dinamica della conoscenza.

L’ERC è una delle ragioni principali della crescente forza dell’Europa nella ricerca .

L’Ue comprende il 7% della popolazione mondiale, ma produce 1/3 delle pubblicazioni scientifiche di alta qualità del mondo. E’ quindi di fondamentale importanza che questa storia di successo possa continuare a svilupparsi e aumentare la sua forza in Horizon Europe.

L’ERC investe nei migliori ricercatori in Europa, dando loro la libertà di seguire la loro curiosità scientifica. Basato sull’eccellenza scientifica, l’ERC sostiene la ricerca, che sta spingendo in avanti le frontiere stesse della conoscenza, attraverso finanziamenti competitivi in ​​tutti i campi. Aperto ai migliori talenti in tutto il mondo, l’ERC è uno strumento vitale che aiuta l’Europa ad attrarre e trattenere le menti più brillanti e ad affermarsi come una potenza scientifica.

Esistono già molte grandi idee che non riceveranno finanziamenti in base agli attuali vincoli di bilancio. Con un aumento dei finanziamenti, sono possibili molte più scoperte scientifiche, con un alto grado di certezza.

Riconosciamo l’ERCcome il più importante strumento europeo per il finanziamento della ricerca di frontiera, il fondamento stesso dell’innovazione dirompente. Grazie ai successi dell’ERC, l’Europa è ben posizionata per restare un’economia leader a livello mondiale, avere successo nell’European Green Deal e dare un contributo sostanziale alla risoluzione delle sfide sociali globali.

Questo investimento nella ricerca rivoluzionaria ha già dato i suoi frutti.

Ha portato a innumerevoli scoperte, alimentato un’industria basata sulla scienza e creato un maggiore impulso per gli spin-off basati sulla ricerca.

Con questa lettera di petizione aperta, esortiamo l’Ue a proteggere il finanziamento del Consiglio europeo della ricerca nel bilancio a lungo termine dell’Ue.

Punti salienti dell’ERC

Il 75% dei progetti completati ha portato a scoperte o progressi importanti.

7 premi Nobel, 4 premi Kavli, 4 medaglie Fields, decine di importanti premi assegnati ai beneficiari dell’ERC.

Sono stati finanziati oltre 9.500 ricercatori di punta, con 2/3 dei beneficiari di età inferiore a 40 anni.

Sono stati supportati oltre 70.000 membri di team, per lo più studenti di dottorato e dottorandi, per formare la prossima generazione di ricercatori eccellenti

La ricerca ERC ha portato alla pubblicazione di oltre 150.000 articoli, con più di 6.100 articoli tra l’1% più citato.

I progetti ERC hanno portato a oltre 1.200 domande di brevetto e oltre 100 nuove iniziative.

Firmatari iniziali in ordine alfabetico

Rettore Jón Atli Benediktsson , Università d’Islanda, Islanda

Rettore Anne Borg , Università norvegese di scienza e tecnologia, Norvegia

Rettore Sjur Baardsen , Università norvegese di scienze della vita, Norvegia

Professor Sierd Cloetingh , Università di Utrecht, Paesi Bassi. Presidente Academia Europaea, Ex Presidente COST Association, Ex Vice President ERC

Professor Ben L. Feringa , Università di Groningen, Paesi Bassi. Premio Nobel per la Chimica, 2016, Membro del Consiglio Scientifico dell’ERC

Rettore Anne Husebekk , Università di Tromsø, Norvegia

Professor Eystein Jansen , Università di Bergen, Norvegia. Membro del consiglio scientifico dell’ERC

Rettore Klaus Mohn , Università di Stavanger, Norvegia

Professor Edvard Moser , Università norvegese di scienza e tecnologia, Norvegia. Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina, 2014

Professor May-Britt Moser , Università norvegese di scienza e tecnologia, Norvegia. Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina, 2014

Rettore Jari Niemelä , Università di Helsinki, Finlandia

Rettore Dag Rune Olsen , Università di Bergen, Norvegia

Presidente Ole Petter Ottersen , Karolinska Institutet, Svezia

Rettore Martin Polaschek, Università di Graz, Austria

Rettore Beate A. Schücking , Università di Lipsia, Germania

Professor Nils Christian Stenseth , Università di Oslo, Norvegia. Ex membro del consiglio scientifico dell’ERC

Rettore Svein Stølen , Università di Oslo, Norvegia

Rettore Henrik C. Wegener , Università di Copenhagen, Danimarca

Vice-Cancelliere Eva Åkesson , Università di Uppsala, Svezia