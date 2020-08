L’africa ha eradicato la poliomielite (VIDEO)

Global Polio Eradication Initiative: ora liberare tutto il mondo dalla polio

[26 Agosto 2020]

L’Africa Regional Certification Commission ha confermato ufficialmente che, dopo 4 anni senza casi, la regione africana dell’Organizzazione mondiale della sanità è libera dalla polimielite. L’Oms ha commentato: «Ora che questo traguardo storico è stato raggiunto, 5 delle 6 regioni dell’OMS – che rappresentano oltre il 90% della popolazione mondiale – sono ora libere dal poliovirus selvaggio e l’eradicazione globale della polio è sempre più vicina». Attualmente, in tutto il mondo, la trasmissione del poliovirus selvaggio continua in solo 2 Paesi: Pakistan e Afghanistan.

La Global Polio Eradication Initiative (GPEI) si è congratulata con le autorità nazionali dei 47 Paesi della regione africana dell’Oms per il successo ottenuto e il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha sottolineato che «La vittoria sul poliovirus selvaggio in Africa è uno dei più grandi risultati di salute pubblica del nostro tempo che incoraggia fortemente tutti noi a completare l’eradicazione della polio nel mondo. Ringrazio e lodo i governi, gli operatori sanitari, i volontari locali, i leader tradizionali e religiosi e i genitori di tutta la Regione che hanno agito insieme per buttare fuori dall’Africa la poliomielite selvaggia».

Un risultato frutto di una leadership risoluta e di un lavoro innovativo che hanno contribuito a fermare il poliovirus selvaggio nella regione. In questo caso, i Paesi africani sono stati in grado di coordinare i loro sforzi per superare i principali ostacoli per l’immunizzazione dei bambini, come i frequenti spostamenti di popolazione, i conflitti e l’insicurezza che ostacolano l’accesso ai servizi sanitari e la capacità del virus di diffondersi rapidamente e oltrepassare i confini. Ma all’eradicazione della poio in Africa hanno contribuito anche la generosità e volontà comune dei donatori – governi, settore privato, istituzioni multilaterali e organizzazioni filantropiche – di liberare il mondo dalla poliomielite, che ha facilitato la creazione dell’infrastruttura che ha permesso alla regione africana di immunizzare più persone e bambini che mai, mettendo prima sotto controllo la polio selvaggia e poi eradicandola.

La Global Polio Eradication Initiative è una partnership pubblico-privata dai governi nazionali insieme a 6 partner principali: Oms, Rotary International, US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Unicef, Bill & Melinda Gates Foundation e Gavi, the Vaccine Alliance.

Il presidente del Rotary International, Holger Knaack, evidenzia che «In questo anno di sfide sanitarie globali, la certificazione dell’assenza di poliovirus selvaggio nella regione africana è un segno di speranza e progresso che dimostra ciò che la collaborazione e la perseveranza possono realizzare. “Dal 1996, quando Nelson Mandela ha unito le forze con il Rotary, la Global Polio Eradication Initiative e i governi della regione africana, abbiamo realizzato qualcosa di straordinario. La svolta odierna ci mostra che la polio può essere eradicata, a condizione che tutti rimangano impegnati in questo sforzo. Lavoriamo insieme e uniamo le forze per superare le ultime sfide e adempiere al nostro impegno di liberare il mondo dalla poliomielite».

L’Oms fa notare che «Le risorse e le competenze utilizzate per eliminare il poliovirus selvaggio hanno dato un contributo significativo alla salute pubblica africana e ai sistemi di risposta alle epidemie. Il programma contro la poliomielite ha molteplici impatti positivi sulla salute delle comunità locali, inclusa la facilitazione della risposta della regione africana al Covid-19 e il rafforzamento dell’immunizzazione di routine con i vaccini contro altre malattie prevenibili. Certo, il successo è notevole, ma non dobbiamo rilassarci. L’impegno costante per rafforzare l’immunizzazione e i sistemi sanitari nella regione africana è essenziale per non minare la vittoria sulla polio selvaggia e per arginare la diffusione del poliovirus circolante derivato da un ceppo vaccinale di tipo 2 ( PVDVc2), presente in 16 paesi della regione. Poiché ci sono sacche di bassa immunità, questi ceppi rimangono una minaccia e il rischio è aumentato dalle interruzioni dell’immunizzazione causate da Covid-19, che rendono le comunità più vulnerabili alle epidemie dovute a cVDPV2».

La GPEI invita i paesi e i donatori a restare vigili contro tutte le forme di poliomielite: «Fino a quando tutti i ceppi non saranno eliminati nel mondo, gli incredibili progressi compiuti contro la polio saranno a rischio. La vittoria della regione africana dell’Oms contro la poliomielite selvaggia mostra che è possibile compiere progressi nell’affrontare alcune delle più grandi sfide per la salute pubblica del mondo. La GPEI ringrazia tutte le persone, i partner, i donatori e i Paesi che hanno contribuito a questo straordinario successo».