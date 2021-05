Inviato alla Asl il Piano di vaccinazione aziendale

Sienambiente, pronta la sede per avviare la campagna di vaccinazioni in azienda

La società attiva nell’economia circolare ha aderito al Protocollo nazionale per contribuire alla riduzione del carico sulle strutture sanitarie per le vaccinazioni

[12 Maggio 2021]

Per contribuire all’accelerazione del piano vaccinale, molte realtà attive nel campo dei servizi pubblici (da sempre in prima linea anche durante le fasi più acute della crisi sanitaria) hanno scelto di attivare dei punti straordinari di vaccinazione (Hub) contro Covid-19, e anche Sienambiente – partecipata pubblica che con i suoi impianti garantisce il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di Siena e provincia – si è messa a disposizione.

La società ha infatti aderito al Protocollo nazionale per l’attivazione di punti di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro, sottoscritto dal Governo con le parti sociali. Lo ha fatto inviando alla Asl e alle associazioni di categoria di settore il Piano aziendale di vaccinazione, redatto in collaborazione con il medico competente che somministrerà il vaccino. Un atto formale con il quale sono state comunicate tutte le informazioni necessarie per l’applicazione del Protocollo e le modalità operative per l’attuazione della campagna di vaccinazione.

Per poter attivare la procedura, nelle scorse settimane i lavoratori sono stati informati della campagna e larga parte della popolazione aziendale ha deciso di aderire. Per i dipendenti, la scelta è volontaria e non comporta alcun costo.

Oltre a mettere a disposizione una delle proprie sedi opportunamente allestita e riorganizzata a livello logistico, Sienambiente garantirà il supporto organizzativo e tecnico richiesto per permettere la somministrazione del vaccino. La struttura individuata svolgerà, inoltre, la funzione di hub vaccinale per le società partecipate di Sienambiente che hanno richiesto di potersi servirsi di questa location.

L’intento del Protocollo nazionale è quello di contribuire alla riduzione del carico sulle strutture sanitarie per le vaccinazioni. I punti vaccinali nelle aziende costituiscono, infatti, un ulteriore canale di somministrazione delle vaccinazioni anti Covid-19 e uno strumento per mettere in sicurezza i lavoratori del servizio di gestione dei rifiuti, accelerando l’immunizzazione delle categorie lavorative nel rispetto dei criteri stabiliti dalle autorità.

In attesa di indicazioni sulle tempistiche e sulle disponibilità delle dosi da parte delle enti competenti, Sienambiente si è messa a disposizione per eventuali verifiche o sopralluoghi sulle struttura dove sarà allestito il punto straordinario di vaccinazione.