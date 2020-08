Un uomo denunciato per gestione illecita di rifiuti a Rosignano Marittimo

I carabinieri della Stazione forestale di Cecina (LI) hanno denunciato un uomo perché, a fronte di una autorizzazione alla sola raccolta e di rifiuti non pericolosi, gestiva un’attività di deposito di rifiuti di vario genere, tra cui anche apparecchi elettronici e batterie esauste.

Al momento del sopralluogo in un appezzamento di terreno in comune di Rosignano Marittimo (LI), i rifiuti si trovavano accatastati al suolo, senza alcuna protezione, liberi quindi di rilasciare eventuali sostanze inquinanti. I rifiuti sono stati sottoposti a sequestro e l’uomo, residente a Cecina e piuttosto noto per la sua attività di recupero rottami, dovrà rispondere di gestione illecita di rifiuti.

Un fatto di cronaca che ricorda l’importanza di conferire correttamente i rifiuti, anche pericolosi, che tutti – cittadini e imprese – produciamo. La gerarchia europea indica una strada precisa, fatta di riduzione, riuso, avvio a riciclo, recupero di energia e infine smaltimento dei nostri scarti, e ogni anello di questo ciclo integrato dev’essere dotato di impianti autorizzati a norma di legge per gestire i rifiuti in modo da evitare situazioni pericolose sotto il profilo ambientale (e della salute).