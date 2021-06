Alia lancia un piano straordinario per la gestione del verde: «Raddoppiate risorse ed attrezzature»

Dal Comune di Firenze affidata la cura di 1 milione di metri quadrati di aree a verde

[9 Giugno 2021]

Dopo le abbondanti piogge che si sono riversate sulla Toscana centrale, il gestore unico dell’Ato lancia un piano straordinario per la gestione del verde: sono «raddoppiate le risorse operative e le attrezzature impiegate», dichiarano nel merito da Alia.

Più nel dettaglio, il perimetro operativo affidato ad Alia per la gestione del verde nel Comune di Firenze per l’anno in corso ammonta a 1 milione di metri quadrati di aree a verde, per un totale di 570 aree di diverse dimensioni e caratteristiche, e 730 chilometri di diserbo stradale.

Vista l’areale di riferimento, sono molto diversificate anche le tipologie del servizio nelle varie aree: diserbo stradale con trattori stradali ed operatori minuti di decespugliatore per alcune zone, sfalcio del manto erboso con trattori tosaerba ed operazioni di rifinitura su aiuole e sotto le siepi in altre.