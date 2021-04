La “mobilità sostenibile” per la Toscana secondo i sindaci di Firenze, Livorno, Lucca e Pisa

«La Toscana a due velocità non può reggere. Una costa che si dibatte tra mille problematiche e una parte interna che viaggia ad alti ritmi, ci consegnano una regione zoppa»

[1 Aprile 2021]

Dare vita al primo Piano di mobilità sostenibile che riguardi tutta la fascia costiera e la città metropolitana, puntando (anche) alle risorse europee che troveranno casa nel Pnrr per provare a realizzarlo: è questa l’ambizione che ha visto oggi riunire i sindaci di Firenze, Livorno, Lucca e Pisa – insieme ai rispettivi assessori alla Mobilità – per un progetto che punta già ad allargarsi, coinvolgendo le città di Prato e Pistoia.

Il rilancio infrastrutturale, questa la tesi di fondo, è propedeutico a quello economico, occupazionale e sociale, dato che ormai la «Toscana a due velocità non può reggere. Una costa che si dibatte tra mille problematiche e una parte interna che viaggia ad alti ritmi, ci consegnano una regione zoppa, incapace di decollare rischiando uno stallo tale da penalizzare tutte le province».

Ecco dunque che i quattro sindaci con i rispettivi assessori hanno impostato in questo primo incontro – svoltosi oggi a Livorno, nella Sala del grande rettile ai Bottini dell’Olio – una prima agenda condivisa, concordando di costituire un gruppo di lavoro tecnico per approfondirla e contestualmente di chiedere un incontro al presidente della Regione Toscana e al ministro delle Infrastrutture entro la fine di aprile, quando non a caso scadrà la deadline per l’invio del Pnrr in Europa.

Questo Piano in pectore di mobilità sostenibile di area vasta e metropolitana dovrà «integrarsi con il Priim (Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità) con l’ambizione di costituirne una punta avanzata in termini di innovazione e sostenibilità», spiegano sindaci e assessori in una nota congiunta: «Non è possibile pensare alla Toscana del 2030 senza basarsi su una cooperazione decisa, che vada al di là dei “campanili”. L’integrazione dei nostri territori è dunque fondamentale per rendere la Toscana più competitiva rispetto alle altre regioni e più connessa all’Europa».

Per raggiungere questa migliore “connessione” tra i territori universalmente auspicata ci sono però molti modi e infrastrutture diverse – si pensi ad esempio agli investimenti per la mobilità toscana proposti qui e qui –, e non tutte di quelle attualmente individuate dalle quatto Amministrazioni (si guardi ad esempio alle proposte per l’autostrada A11) sembrano potersi dire effettivamente “sostenibili”.

Come riassumono dal Comune di Livorno, infatti, i punti toccati nell’incontro di oggi sono: