Minacce a Leonardo Rombai per il ricorso contro il Viola Park di Bagno a Ripoli, la solidarietà di Italia Nostra e Legambiente

Italia Nostra Firenze: le ragioni della tutela contro l’arroganza e la violenza dei “vandali in casa” (A. Cederna)

[15 Marzo 2021]

Il presidente della Sezione di Italia Nostra di Firenze, Prof. Leonardo Rombai, e la sua famiglia sono stati purtroppo oggetto di pesanti minacce via social, posta elettronica, sms, oltre al telefono e perfino sotto casa, da parte di alcuni tifosi della Fiorentina. Da quando è uscita la notizia del ricorso straordinario contro la costruzione del Viola Park di Bagno a Ripoli è stato un crescendo di insulti, minacce e solo occasionalmente qualche ragionamento più articolato. Stessa sorte anche per le pagine social della sezione e della sede nazionale di Italia Nostra. La Presidenza di Italia Nostra Firenze denuncia che dopo che i media hanno dato la notizia del ricorso, «La nostra associazione e soprattutto la sua presidenza sono state oggetto di offese e di minacce di una violenza inaccettabile per un paese civile. Attraverso sigle spesso anonime e pseudonimi a cui danno voce i capillari e incontrollati canali dei social dell’attuale “civiltà liquida” ci sono arrivati minacce e offese che hanno già dato materiale enorme per un’antologia inquietante delle patologie virali che si stanno diffondendo nel corpo della nostra società, che continua a definirsi civile e democratica. Pensando anche ai tanti messaggi di apprezzamento della nostra azione, ribadiamo che le minacce e le offese non ci impediranno affatto di continuare ad agire e a combattere per le cose in cui crediamo».

A Rombai arriva anche la solidarietà della presidente nazionale di Italia Nostra – dichiara Ebe Giacometti: «L’unica colpa dell’Associazione e dei suoi rappresentanti– è quella di chiedere il rispetto delle norme urbanistiche esistenti, norme votate e quindi volute dalla maggioranza dei cittadini. Già con la vicenda dello Stadio di Tor di Valle a Roma, Italia Nostra si era scontrata con le ondate di odio della tifoseria. Ai tifosi tutti ricordiamo che i fatti ci hanno dato ragione sulla vicenda romana. Riteniamo inaccettabile questo attacco personale contro un esponente dell’Associazione che tanto ha fatto per la tutela del Patrimonio culturale di Firenze».

Italia nostra evidenzia che «L’associazione non ritirerà il ricorso ed è più che mai determinata a fermare quella che appare una mera operazione speculativa di un privato, insieme ad altre associazioni ambientaliste, come Legambiente, e ai gruppi di cittadinanza che si sono attivati».

Anche secondo Legambiente Toscana, «Non è possibile tacere di fronte a quello che sta accadendo dopo la diffusione della notizia del ricorso amministrativo presentato da Italia Nostra al Presidente della Repubblica, con la quale si chiede la sospensiva dei lavori per la realizzazione del “Viola Park” di Bagno a Ripoli. Un vero e proprio tsunami di commenti personali postati sui canali social, pieni di disprezzo, di odio e di minacce, mai argomentati sul merito delle problematiche poste dal ricorso. Per noi il tema non è il giudizio sull’iniziativa di Italia Nostra, sulla quale ciascuno ha il diritto di esprimere liberamente il proprio parere. Quello che non possiamo accettare è il disprezzo e la violenza linguistica, che sono semplicemente indegni di un Paese civile. Violenza e odio che a nostro avviso meriterebbero di essere perseguiti nelle sedi che il nostro ordinamento giudiziale prevede. Per questo rivolgiamo a tutti un appello perché si torni ad un confronto e a una dialettica che, per quanto vivace, sia sempre rispettosa della dignità e dell’onorabilità delle persone.

Italia Nostra Firenze spiega in cosa consiste il ricorso al Presidente della Repubblica in merito al Campus Viola di Bagno a Ripoli: ovvero le ragioni della tutela contro l’arroganza e la violenza dei “vandali in casa” (A. Cederna):