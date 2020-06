Portoferraio: II taglio dei platani e il Piano del verde che non c’è

Legambiente: «La svolta verde promessa per Cosmopoli è sempre più grigio asfalto»

[25 Giugno 2020]

Il 23 giugno il Comune di Portoferraio ha tagliato due platani di un filare che separano la più trafficata strada cittadina da un giardino pubblico e da un condominio, sollevando le proteste dei residenti. La cosa non è piaciuta per niente a Legambiente Arcipelago Toscano che ha nuovamente criticato l’Amministrazione Comunale del Sindaco Angelo Zini per la sua politica arborea, Ecco cosa scrivono gli ambientalisti:

Con il taglio e l’eradicazione dei due platani in via Vittorio Emanuele la nuova Amministrazione Comunale di Portoferraio procede sulla strada dell’abbattimento, delle capitozzature e dell’eliminazione della poca ombra presente a Portoferraio, in piena continuità con le precedenti Amministrazioni.

A quanto pare Il taglio, ed il probabile danneggiamento dell’apparato radicale di altri alberi vicini, è stato fatto al solo scopo di rendere più comoda la manovra di mezzi motorizzati: il tutto in piena stagione di nidificazione, quando si dovrebbe evitare di abbattere alberi. Intanto, del Piano del Verde partecipato promesso in campagna elettorale non se ne sa più niente.

Per la cronaca va segnalato che l’accesso di auto e mezzi di carico e scarico a ridosso delle attività ed abitazioni della zona è garantito, oltre che da parcheggi pubblici vicinissimi, anche da una stradina resa carrabile e da poco dotata di sbarra che passa proprio dietro l’aiuola .

Intanto nella stessa area sono diversi anni che le grandi palme sono state tagliate e nessuno è andato a togliere le radici, che sono state soltanto parzialmente coperte da uno pneumatico di auto pitturato di verde. Un biglietto da visita di alto profilo, proprio di fronte alla banchina di alto fondale e alle porte di Cosmopoli che, così, non rinasce proprio ma continua nel solco tracciato dalle motoseghe precedenti.

Alcuni residenti avevano suggerito al Comune di togliere i tre monconi di palma e sostituirli almeno con tre piccoli ulivi, invece si è preferito eliminare dei grossi platani, impoverendo ancora di più un giardino sempre più polveroso, abbandonato e assolato.

Non ci siamo proprio e la svolta verde promessa per Cosmopoli è sempre più grigio asfalto.

di Legambiente Arcipelago Toscano