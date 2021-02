Task force toscana permanente per combattere l’erosione costiera

Monni: «E' il momento di individuare concretamente le opere da compiere in modo condiviso con imprese e Comuni interessati»

[23 Febbraio 2021]

Dopo l’incontro con i sindaci della costa toscana, le associazioni di categoria dei balneari, il Lamma e i funzionari del genio civile., l’assessore regionale all’ambiente e alla protezione civile, Monia Monni, ha convocato una task force permanente per «Individuare le attività necessarie per combattere il fenomeno dell’erosione costiera, che rischia di provocare danni importanti alle imprese del settore turistico balneare».

La Monni ha sottolineato che «E’ la prima volta che i Comuni, le associazioni dei balneari di tutta la Toscana e la Regione condividono un percorso che ci dovrà vedere tutti impegnati a trovare soluzioni vere nella lotta all’erosione costiera. E’ stato fondamentale anche avere un quadro d’insieme della situazione della nostra costa, ma ora è il momento di individuare concretamente le opere da compiere in modo condiviso con imprese e Comuni interessati».

Durante la videoconferenza sono stati presentati il master plan sull’attuale situazione delle coste toscane e il censimento delle opere finora realizzate. Il Consorzio Lamma ha illustrato le modalità in cui avvengono tali fenomeni, valutati anche con l’utilizzo di tecnologie satellitari.

La Regione evidenzia che «Il primo incontro è stato un momento di illustrazione e valutazione della situazione. Da qui la task force ha deciso di costituire alcuni tavoli tecnici, suddividendoli per aree geografiche omogenee, coordinati dai funzionari del Genio civile di riferimento, e a cui parteciperanno i Comuni e le Associazioni di categoria. I tavoli tecnici, che sono già stati riconvocati, avranno due compiti principali: impostare interventi finalizzati ai ripascimenti necessari per la prossima stagione estiva e progettare interventi strutturali per combattere definitivamente i fenomeni erosivi».