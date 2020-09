Val di Cecina, dal confronto tra sindaci e Anas importanti passi avanti sulla SS 439

Sulla strada statale in programma interventi di risanamento per 20 milioni di euro, ma occorre ristrutturare l'intero tracciato: «Avviare la costituzione di un apposito tavolo»

La strada statale 439 è l’unica arteria principale che attraversa l’Alta Val di Cecina, ma le sue condizioni dopo decenni di incuria, stanno da tempo penalizzando lo sviluppo socio-economico del territorio. Per questo i sindaci di Pomarance, Castelnuovo di Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Volterra si sono uniti in un fronte comune chiedendo un incontro urgente all’Anas, da cui è giunta adesso una prima ma incoraggiante risposta.

Come spiega il Comune di Pomarance, innanzitutto Anas ha fornito importanti informazioni relative al vigente contratto di programma sottoscritto col ministero delle Infrastrutture, riguardanti numerosi interventi di manutenzione e risanamento sulla tratta della 439 afferente i Comuni del territori: azioni per le quali saranno investite risorse per circa 20 milioni di euro.

Soprattutto, Anas ha proposto di avviare uno specifico percorso amministrativo e programmatorio, che veda la partecipazione di ministero e Regione Toscana – con l’ausilio tecnico di Anas in qualità di soggetto attuatore – volto a definire e programmare una ristrutturazione globale della SS 439 che attraversa l’Alta Val di Cecina.

Per questo i sindaci, puntando sulla disponibilità di Anas, hanno rilanciato l’iniziativa sollecitando la prefettura di Pisa ad avviare fin dal mese in corso l’iter per la costituzione di un apposito tavolo tra Comuni, ministero dei Trasporti, Anas e Regione al fine di «procedere il più celermente possibile alla definizione di un cronoprogramma certo e i relativi passaggi amministrativi, indispensabili all’inserimento nel contratto di programma degli interventi di complessiva e globale ristrutturazione dell’intero tracciato della Strada Statale 439 di interesse. Ci auguriamo – concludono i sindaci – che questa sia davvero e definitivamente la volta buon a per risolvere un problema davvero gravoso che ha impedito che questo territorio sviluppasse le numerose potenzialità che possiede».