I prodotti del mare potrebbero rappresentare il 25% delle proteine animali necessarie per sfamare 10 miliardi di persone

Il maggior potenziale di espansione del cibo marino non verrà dai pesci ma dall'allevamento dei bivalvi

[20 Agosto 2020]

Secondo lo studio “The future of food from the sea”, pubblicato su Nature da un team internazionale di ricercatori guidato da Christopher Costello dell’università della California – Santa Barbara e da Jane Lubchenco del Department of integrative biology, dell’ Oregon State University (OSU), nei prossimi 30 anni «Le riforme politiche e i miglioramenti tecnologici potrebbero far aumentare la produzione di prodotti del mare fino al 75%».

All’OSU sottolineano che si tratta di «risultati importanti perché entro il 2050 la Terra avrà circa 9,8 miliardi di bocche umane da sfamare, un aumento di 2 miliardi della popolazione rispetto al 2020. I frutti di mare hanno il potenziale per soddisfare gran parte dell’aumentato fabbisogno di proteine ​​e sostanze nutritive».

La Lubchenco e il suo team di ricercatori provenienti da Stati Uniti, Cina, Cile, Messico, Giappone, Sudafrica, Spagna, Norvegia, Argentina e Malaysia hanno analizzato la quantità di cibo che tra 30 anni ci si può aspettare dall’oceano per produrre in modo sostenibile ed esaminando i principali settori di produzione alimentare del mare – la pesca in mare e la maricoltura di pesci come il tonno e lo snapper, nonché i bivalvi come vongole e ostriche – i ricercatori hanno determinato le stime delle “curve di approvvigionamento sostenibili” che prendono in considerazione il problema dal punto di vista ecologico, economico, normativo e delle limitazioni tecnologiche.

Attualmente il cibo che fornisce l’oceano rappresenta solo il 17% dell’industria alimentare di produzione animale e, per prevedere quanto ne potrebbe fornire di fronte all’aumento della popolazione globale, gli scienziati hanno inquadrato quelle curve di offerta in base agli scenari della domanda futura

La Lubchenco spiega che «Man mano che la tecnologia della maricoltura migliora e le politiche che riguardano l’oceano e le sue risorse vengono riformate, il cibo proveniente dal mare potrebbe aumentare tra i 21 ei 44 milioni di tonnellate all’anno. Questi i aumenti ammontano tra il 12% e il 25% degli aumenti stimati di proteine ​​animali necessari per nutrire i quasi 10 miliardi di persone che si prevede vivranno sulla Terra nel 2050. Nei prossimi decenni, l’aumento dei redditi e i cambiamenti nelle preferenze alimentari aumenteranno notevolmente la domanda di cibo nutriente e l’oceano può svolgere una parte importante nel soddisfare tale domanda. Produrre sempre più cibo dalle coltivazioni terrestri è un problema a causa del calo dei tassi del rendimento dei suoli e della concorrenza per la terra e l’acqua, oltre a vari problemi ambientali e sanitari associati all’agricoltura su larga scala. E mentre i frutti di mare derivati ​​dalla terra – acquacoltura d’acqua dolce e pesca interna – svolgono un ruolo importante nel quadro alimentare globale, la loro espansione deve affrontare alcuni degli stessi ostacoli e causa alcuni degli stessi problemi. Le fonti terrestri di pesce e altri alimenti sono certamente parte della soluzione, ma abbiamo dimostrato che il cibo sostenibile proveniente dal mare può svolgere un ruolo importante anche nell’approvvigionamento alimentare globale e nella sicurezza alimentare. Le storie di pesca eccessiva, inquinamento e maricoltura insostenibile danno l’impressione che sia impossibile aumentare in modo sostenibile l’approvvigionamento di cibo dal mare. Ma pratiche non sostenibili, barriere normative e altri vincoli potrebbero limitare la produzione di frutti di mare, il che significa che i cambiamenti nelle politiche e nelle pratiche potrebbero giovare sia alla conservazione che alla produzione alimentare. Abbiamo visto, ad esempio, come i cambiamenti nella politica della pesca negli Stati Uniti abbiano portato a una significativa riduzione della pesca eccessiva e alla ricostruzione degli stock selvatici, aumentando così l’abbondanza di pesce nelle acque degli Stati Uniti e la resa della pesca».

Lubchenco, Costello e i loro colleghi descrivono quattro rotte principali per aumentare in modo sostenibile la produzione alimentare oceanica: migliore gestione della pesca selvatica, che rappresenta l’80% della produzione di carne marina; riforme delle politiche che governano la maricoltura; miglioramenti nei mangimi usati nella maricoltura; cambiamenti nella domanda per aumentare la produzione in tutti i settori alimentari oceanici.

La Lubchenco è convinta che «Meno gravosi dal punto di vista nutrizionale e ambientale rispetto della produzione alimentare terrestre, i frutti di mare sono in una posizione unica per aiutare a nutrire la popolazione in crescita della Terra. E indirizzare le risorse lontano dai sussidi che migliorano la capacità di pesca verso la costruzione di capacità istituzionali e tecniche per la ricerca, la gestione e l’applicazione della pesca sarà un passo fondamentale. Il potenziale per una maggiore produzione globale dalla pesca selvatica dipende dal mantenimento delle popolazioni ittiche vicine ai loro livelli più produttivi. Per gli stock sovrasfruttati, questo significa adottare o migliorare le pratiche di gestione che impediscono la pesca eccessiva e consentono agli stock impoveriti di ricostruirsi».

Il 75% della produzione di maricoltura richiede mangimi, come la farina di pesce e l’olio di pesce, derivati ​​dalla pesca di altre specie selvatiche, ma si stanno testando alternative come proteine ​​terrestri di origine vegetale o animale, scarti di lavorazione dei frutti di mare, ingredienti microbici, insetti, alghe e piante geneticamente modificate, «Innovazioni che potrebbero separare la maricoltura dalla pesca in mare».

Inoltre, il maggior potenziale di espansione del cibo marino non verrà dai pesci ma dall’allevamento dei bivalvi, animali filtratori che non hanno bisogno di pesce per essere allevati.

La Lubchenco conclude: «Abbiamo dimostrato che il mare può dare un contributo molto maggiore alla produzione alimentare sostenibile di quanto non avvenga attualmente, attraverso un insieme di meccanismi plausibili e attuabili».