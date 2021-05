La pesca fantasma sta devastando l’ambiente marino

Gli oceani infestati da reti e altri attrezzi da pesca persi e abbandonati

[31 Maggio 2021]

La Fao spiega che « La “pesca fantasma” si verifica quando gli attrezzi da pesca abbandonati o gettati via si trasformano in trappole oceaniche e uccidono pesci o altra vita sottomarina, e stanno causando devastazioni agli ambienti marini».

La Fao avverte che la portata del problema è ormai diventata così grande, che «Deve essere affrontata con urgenza, sia per il bene della vita marina che per le persone». L’agenzia Onu stima che ogni anno nel mondo vengano persi o abbandonati nell’oceano circa 640.000 tonnellate di attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti scartati (ALDFG),. Secondo Fao e United Nations environment programme (Unep), gli ALDFG costituiscono circa un decimo di tutti i rifiuti oceanici.

La Fao e l’unep spiegano che la pesca fantasma «Oltre a uccidere pesci e altre specie, come balene, delfini, foche e tartarughe (alcune delle quali sono in pericolo di estinzione), è uno dei tanti impatti devastanti dell’equipaggiamento fantasma. Sfortunatamente, questo non è l’unico problema. Gli attrezzi abbandonati possono anche alterare i fondali marini e gli ambienti marini; possono creare problemi alla navigazione quando le reti fantasma rimangono impigliate nelle eliche delle imbarcazioni, portando nei casi peggiori al loro capovolgimento e alla morte. Gli attrezzi fantasma possono anche spiaggiarsi come rifiuti, diventando un pericolo per gli uccelli e altre specie costiere e un pericolo per la salute e la sicurezza dei bagnanti».

La Fao fa notare che «I Paesi di tutto il mondo stanno facendo grandi sforzi per migliorare la gestione degli stock ittici, e questi sforzi potrebbero essere drasticamente compromessi se gli impatti della pesca fantasma continuano ad aumentare».

Sono molti i modi in cui gli attrezzi da pesca possono finire in mare: tempeste e onde possono spazzarli via dai pescherecci; lo stesso ambiente marino stesso può causare la rottura degli attrezzi da pesca o gli attrezzi da pesca possono rimanere impigliati in altri oggetti presenti sul fondale marino, rendendo difficile recuperarli. A volte nei porti non ci sono strutture adeguate per consentire ai pescherecci di smaltire i loro attrezzi fuori uso, oppure gli attrezzi da pesca possono anche essere deliberatamente abbandonati dai bracconieri dcel mare o le reti fantasma possono essere semplicemente il risultato di incidenti ed errori umani.

La Fao indica 6 cose da fare:

1 Tracciare gli attrezzi da pesca. La marcatura degli attrezzi consente di identificare il loro proprietario e incoraggia la gestione responsabile degli attrezzi da pesca. Può essere un buon modo per identificare e capire da dove proviene originariamente l’attrezzatura recuperata e restituirla al proprietario, non solo per identificare i trasgressori. Come molte altre cose, investire nella prevenzione del problema attraverso le migliori pratiche, come la marcatura degli attrezzi, può essere più conveniente rispetto alla pulizia richiesta dopo che l’attrezzatura è già stata persa. Questo è generalmente un modo migliore per ridurre i rifiuti ALDFG e i loro impatti.

2 Migliora la segnalazione e il recupero. L’attrezzatura smarrita dovrebbe essere segnalata in modo che possano essere effettuati lavori di recupero. Tuttavia, molte imbarcazioni potrebbero non essere in grado di recuperare l’attrezzatura da sole perché non dispongono dell’attrezzatura appropriata o perché sarebbe pericoloso per l’equipaggio. Altre imbarcazioni non riportano le perdite per timore di essere incolpate. Si potrebbe adottare un approccio “senza colpa” per eliminare la responsabilità dell’imbarcazione per le perdite. Si potrebbero anche attuare programmi di recupero incentivati ​​in modo che le imbarcazioni attrezzate per farlo recuperino non solo i propri attrezzi, ma anche altri attrezzi smarriti che incontrano in mare. Le autorità potrebbero svolgere un ruolo più importante nel sostenere gli sforzi di recupero e nel far rispettare gli strumenti vincolanti a livello internazionale, come l’International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (nota come MARPOL), che richiedono la segnalazione di attrezzi smarriti.

3 Stop alla pesca illegale. Sebbene alcuni attrezzi vengano effettivamente persi per sbaglio, alcuni vengono abbandonati nell’ambito della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU). I pescherecci IUU a volte gettano a mari i loro attrezzi da pesca quando le navi pattuglia si trovano nelle vicinanze o quando gli viene negato l’ingresso in un porto. Queste imbarcazioni hanno anche meno probabilità di segnalare gli attrezzi che potrebbero essere stati persi a causa di condizioni meteorologiche estreme o errori umani.

4 Dare incentivi economici per la prevenzione. Alcuni attrezzi da pesca potrebbero non valere molto dal punto di vista monetario; quindi i pescatori hanno pochi incentivi a prendersene cura in modo appropriato o a recuperarli quando vengono persi. L’introduzione di regimi che aggiungano valore agli attrezzi da pesca fuori uso o creino incentivi economici per la restituzione degli attrezzi agli impianti di smaltimento o riciclaggio appropriati potrebbe essere un modo per rendere questa opzione attraente per i pescatori.

5 Investire nelle nuove tecnologie. Alcuni tipi di attrezzi da pesca possono essere piuttosto costosi, quindi, in alcuni casi, i pescatori faranno di tutto per recuperarli. Le nuove tecnologie che utilizzano transponder e possono essere monitorate dai Global Positioning Systems (GPS) possono renderne più facile il recupero. La tecnologia di monitoraggio del tempo aiuta gli sforzi di prevenzione, in quanto può aiutare i pescatori a sapere quando ci sarà cattivo tempo in modo che possano evitare di calare le reti.

6 Migliorare gli schemi di raccolta, smaltimento e riciclaggio. I porti dovrebbero essere dotati di strutture a basso costo o gratuite per lo smaltimento o il riciclaggio degli attrezzi da pesca. L’esistenza di tali strutture e la fornitura a bordo delle imbarcazioni di appositi sacchi per lo smaltimento può aiutare a risolvere il problema di dove riporre l’attrezzatura una volta che non è più richiesta o una volta recuperata dagli oceani. C’è un numero crescente di prodotti, tra cui abbigliamento, costumi da bagno e attrezzature sportive, che ora vengono realizzati con attrezzi da pesca riciclati, ma c’è bisogno di più strutture con la capacità di riciclare il tipo specifico di plastica utilizzato negli attrezzi da pesca.

Ma cosa c’entrano la Fao e la lotta alla fame con la pesca fantasma? All’agenzia alimentare dell’Onu rispondono che «Tutto il lavoro della Fao è svolto con l’obiettivo di eliminare la fame. Che sia ovvio o meno, la pesca fantasma è un problema importante per questo in due modi: 1. La pesca fantasma danneggia i nostri oceani e spreca le loro fonti di cibo. Con la crescente pressione che stanno affrontando tutte le nostre risorse naturali, non possiamo ignorare il ruolo vitale che la vita marina svolge per la sicurezza alimentare delle comunità e dei popoli in tutto il mondo. 2. La pesca fantasma danneggia i mezzi di sussistenza dei pescatori e delle comunità costiere . Si stima che circa il 10% della popolazione mondiale (o 1 persona su 10) dipenda dalla pesca e dall’acquacoltura per il proprio sostentamento. Più si verifica la pesca illegale o fantasma, meno risorse hanno i pescatori di tutto il mondo per guadagnarsi da vivere e garantire fonti di cibo»,

La Fao ha già sviluppato diversi strumenti per affrontare la pesca fantasma e IUU. Per esempio, l’Agreement on Port State Measures della Fao è un trattato internazionale che punta a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca IUU, verificando che tutti i pescherecci che richiedono il permesso di attraccare abbiano seguito le procedure di controllo e le ispezioni standard, compreso che gli attrezzi da pesca siano autorizzati e contrassegnati in un modo che corrispondano a quel peschereccio. Attualmente, all’accordo aderiscono 69 parti. In un ulteriore sforzo per affrontare questi problemi, nel 2018, in occasione della 33esima sessione del Committee on Fisheries, i membri della Fao hanno approvato le linee guida volontarie internazionali sulla marcatura degli attrezzi da pesca.

La Fao conclude: «Aumentando la consapevolezza su questo problema, in particolare da parte di pescatori e i governi che potrebbero non conoscere tutte le ripercussioni degli ALDFG, possiamo risolvere problemi come questi che sono dannosi per il nostro ambiente, le nostre risorse, la nostra sicurezza alimentare e, in definitiva, il nostro futuro».