Il tasso e la “sposa cadavere”: per la prima volta osservata la necrofilia nel mustelide

Marco Colombo: «C’è ancora tanto da imparare sulla natura, anche per quanto riguarda le specie comuni e studiate come il tasso»

[10 Febbraio 2020]

Lo studio “The “corpse bride” strikes again: first report of the Davian behaviour in the Eurasian badger”, pubblicato su Mammalia dal naturalista e fotografo Marco Colombo e da Emiliano Mori, del dipartimento di Scienze della vita dell’Università di Siena, rivela un aspetto macabro del comportamento del tasso europeo (Meles meles): la necrofilia.

Infatti, durante una serie di ricerche in Lombardia, Colombo ha sorprendentemente ripreso con una fototrappola una scena assolutamente inaspettata: un tasso che, dopo una breve ispezione, ha provato ad accoppiarsi con un conspecifico morto. Colombo spiega che «il display comportamentale, i versi tipici, i morsi nella zona del collo e le marcature, nonché un vero e proprio tentativo di accoppiamento, portano all’ipotesi di necrofilia, sicuramente non usuale, ma ora sappiamo che esiste anche nei tassi».

I due autori sottolineano che «il periodo dell’anno in cui il comportamento è stato osservato è coerente con quello riproduttivo della specie; inoltre, l’individuo morto era una femmina adulta, mentre il secondo sembrerebbe essere, da alcuni dettagli e dall’atteggiamento, un giovane maschio. I tassi vivono in nuclei familiari dove spesso i maschi meno grandi non hanno facilmente accesso alle femmine con cui accoppiarsi; è possibile che il mix tra gli ormoni rilasciati dalla carcassa della femmina in estro e l’eccitazione del giovane abbia portato a questo comportamento aberrante. Interazioni similari sono già note in bibliografia, dove è riportata la capacità dei tassi di trascinare in tana altri individui già morti, e addirittura mangiarli; la necrofilia però era fino ad oggi un comportamento sconosciuto in questo animale».

Secondo Colombo, «la scoperta dimostra come ci sia ancora tanto da imparare sulla natura, anche per quanto riguarda le specie comuni e studiate come il tasso». Mori evidenzia inoltre che «la necrofilia è detta anche Davian behaviour e prevede comportamenti sessuali verso conspecifici morti. È nota per vari gruppi animali, ma non per tantissime specie, tra le quali ricordiamo le megattere, gli scoiattoli di terra ed i rospi».

La notte successiva all’incredibile foto, un tasso, probabilmente lo stesso delle riprese precedenti, è ripassato vicino alla carcassa, ma ha semplicemente marcato ed è andato via. Colombo e Mori concludono che «questo sembrerebbe supportare l’importanza degli ormoni rilasciati dalla femmina, che sono probabilmente diminuiti sempre più col passare del tempo dalla morte, senza quindi suscitare ulteriore interesse da parte del giovane maschio. Tra gli altri animali passati nei paraggi si annoverano volpi, faine e uno scoiattolo rosso: quest’ultimo è stato filmato mentre apparentemente strappava del pelo dal tasso morto, probabilmente per imbottire il proprio nido».