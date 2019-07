La Germania congela i fondi destinati al Wwf. Indagine su possibili violazioni dei diritti umani nel Parco di Salonga

Survival: «Furti di terra e abusi dei diritti umani da parte delle grandi ONG per la conservazione»

[26 Luglio 2019]

BuzzFeed News ha annunciato che, in seguito alle sue rivelazioni, il governo tedesco ha congelato i finanziamenti al Wwf. Secondo una recente inchiesta di BuzzFeed News l’associazione ambientalista internazionale finanzierebbe, equipaggerebbe e lavorerebbe con “guardiaparco” che hanno torturato e ucciso persone.

Tre agenzia federali tedesche hanno confermato a BuzzFeed News il congelamento dei finanziamenti destinati al Wwg, ma si sono rifiutate di dire di quale somma si tratti esattamente, anche se l’agenzia invetigativa dice che «Negli ultimi due decenni, i contribuenti tedeschi hanno dato al WWF decine di milioni di euro».

Il Wwf aveva confermato solo il 18 luglio che stava indagando sulle nuove accuse per un duplice omicidio nel Parc national de la Salonga, nella Repubblica democratica del Congo, gestito dal Wwf e finanziato dal governo tedesco.

BuzzFeed News ricorda che «Le rivelazioni hanno scatenato un’ondata di indagini negli Stati Uniti e in Europa». Negli Usa la Commissione risorse naturali della Camera sta indagando alacremente per capire sel il denarfo dei contribuenti destinato a progetti di salvaguardia ambientale sia andato in realtà a forze armate che hanno commesso violazioni dei diritti umani. Nel Regno Unito la Charity Commission sta indagando per capire se il Wwf UK controlli davvero che il denaro che invia all’estero non contribuisca alla violenza. E il WWf Deutschland ha completato un’indagine interna cocludendo che il Panda gtedesco deve rivedere le sue politiche sui diritti umani- Dopo aver preso inizialmente sottogamba le accuse di questo tipo avanzate da Survival International, dopo le rivelazioni di BuzzFeed News il Wwf International ha avviato proprie indagini globali e in aprile ha nominato ex alto commissario Onu per i diritti umani Navi Pillay sa presiedere l’indagine. Il presidente del Wwf International, Pavan Sukhdev, ha promesso che prenderà «azioni rapide e appropriate» per affrontare eventuali carenze delle precedenti indagini.

La decisione della Germania arriva dopo che, all’inizio di questo mese, BuzzFeed News aveva rivelato che il Wwf aveva nascoste le prove di stupro di gruppo e torture nel Parco di Salonga. Un rapporto confidenziale, commissionato dal Wwf, ha scoperto che i guardiaparco avevano violentato e torturato quattro donne, due delle quali in stato di gravidanza, e avevano legato i peni dei contadini con lenze da pesca. I risultati sono stati presentati internamente a primavera ma che non sono stati resi pubblici e due esperti legali che erano stati presentati internamente sa primavera ma rapporto hanno affermato che le che hanno partecipato alle indagini hanno rivelato che è stato loro impedito di esaminare altri presunti crimini. Uno sarebbe addiruttura dovuto fuggire dal Parco perché i guardiaparco minacciavano di ucciderlo.

Una bozza del rapporto Salonga è stata fornita alla Kreditanstalt für Wiederaufbau (kfW), la banca di sviluppo tedesca, ma BuzzFeed News dice che i dcumenti di ui è in possesso «mostrano che il Wwf ha chiesto [alla KfW]di trattare tutti i dettagli dell’indagine e i suoi risultati in modo “non pubblico”».

Il Wwf ha dichiarato di aver scelto di non pubblicare il rapporto pubblicamente a causa delle preoccupazioni sulla riservatezza delle vittime e sul giusto processo, comprese le indagini penali contro i presunti autori. IL Panda dice di aver sospeso tutti i gardiaparco coinvolti e che sta aiutando le autorità locali a perseguirli.

Il 2016 fino a oggi, KfW ha donato al Parco di Salonga oltre 5 milioni di euro e nel 2018 aveva stanziato altri 1,3 milioni. Un portavoce del KfW si è rifiutato di confermare a BuzzFeed News l’ammontare del denaro congelato: «”Chiediamo la vostra comprensione per il fatto che non possiamo fornire alcuna informazione sull’importo dei fondi interessati/erogati/congelati».

All’interno della sua politica di aiuti internazionali e climatica, la Germania ha speso miliardi di euro per finanziare i parchi naturali e iniziative conservazionistiche in tutto il mondo e buona parte dei finanziamenti governativi che vanno al Wwf proviene dalla Germania. LA KfW si è rifiutata di consegnare documenti relativi al finanziamento dei parchi sostenuti dal Wwf coinvolti in violazioni dei diritti umani, sostenendo che non è soggetta alle leggi sulla libertà di informazione tedesche. BuzzFeed News ha intentato una causa in Germania chiedendo l’accesso a qualsiasi documento riguardante presunte violazioni dei diritti umani nei parchi del Wwf finanziati dalla banca di sviluppo tedesca.

Survival International che dagli ’90 ha un conto aperto con il Wwf, che accisa di essere complice delle atrocità commesse dai guardiaparco finanziati ed equipaggiati dal Pansa, accuse sempre respinte con sdegno dal Wwf. Ora, di fronte alle nuove rivelazioni e al congelamento dei fondi, Stephen Corry, direttore generale di Survival International, conclude: «Speriamo che la decisione della Germania segni l’inizio di un vero cambiamento sul campo. Per decenni, i governi hanno sovvenzionato ben documentati furti di terra e abusi dei diritti umani da parte delle grandi ONG per la conservazione. I contribuenti non dovrebbero tollerarlo, e nemmeno la Commissione Europea, che è ancora uno dei più grandi finanziatori dell’area protetta Messok Dja, in Congo, che sta derubando i Baka della loro terra adesso»,