L’appello di 200 personalità per salvare il pianeta: «La più grande sfida della storia dell’umanità»

Viviamo un cataclisma planetario. Tutti gli indicatori sono allarmanti. E’ una questione di sopravvivenza

[4 settembre 2018]

Numerosi intellettuali, scienziati e personaggi del mondo dello spettacolo, Da Alain Delon a Patti Smith, hanno risposto all’appello di Juliette Binoche e dell’astrofisico Aurélien Barrau per un’azione politica «ferma e immediata« di fronte al cambiamento climatico. Il testo dell’appello è una critica implicita alle scelte fatte dal governo del presidente francese Emmanuel Macron, culminate con le recenti dimissioni del suo ministro dell’ecologia.

Ecco il testo dell’appello pubblicato su Le Monde e firmato da 200 personalità di tutto il mondo:

Qualche giorno dopo le dimissioni di Nicolas Hulot, noi lanciamo questo appello: di fronte alla più grande sfida della storia dell’umanità, il potere politico deve agire fermamente e immediatamente. E’ tempo di essere seri.

Viviamo un cataclisma planetario. Riscaldamento climatico, diminuzione drastica degli spazi vitali, crollo delle biodiversità, profondo inquinamento dei suoli, dell’acqua e dell’aria, rapida deforestazione: tutti gli indicatori sono allarmanti. Al ritmo attuale, entro qualche decennio, non resterà quasi più niente. Gli esseri umani e la maggior parte delle specie viventi sono in una situazione critica.

Non è troppo tardi per evitare il peggio

E’ troppo tardi perché non succeda niente: il crollo è in corso. La sesta estinzione di massa si svolge a una velocità senza precedenti. Ma non è troppo tardi per evitare il peggio.

Riteniamo quindi che ogni azione politica che non faccia della lotta contro questo cataclisma la sua priorità concreta, annunciata e assunta, non sarebbe più credibile.

Riteniamo che un governo che non recuperi quel che può essere ancora il suo obiettivo primario e lo rivendichi, non possa essere preso sul serio.

Proponiamo le scelte della politica – lontana dalle lobby – e delle misure potenzialmente impopolari che ne risulteranno.

E’ una questione di sopravvivenza. Sostanzialmente, non può essere considerata come secondaria.

Molte altre lotte sono legittime. Ma se questa verrà persa, nessun’altra potrà essere condotta.

Isabelle Adjani, attrice; Laure Adler, giornalista; Pedro Almodovar, regista; Laurie Anderson, artista; Charles Aznavour, cantante; Santiago Amigorena, scrittore; Pierre Arditi, attore; Niels Arestrup, attore; Ariane Ascaride, attrice; Olivier Assayas, regista; Yvan Attal, attore, regista; Josiane Balasko, attrice; Aurélien Barrau, astrofisico (Institut universitaire de France); Nathalie Baye, attrice; Emmanuelle Béart, attrice;Xavier Beauvois, regista; Alain Benoit, fisico (Académie des sciences); Jane Birkin, cantante, attrice; Juliette Binoche, attrice; Benjamin Biolay, cantante; Dominique Blanc, attrice; Gilles Boeuf, biologo; Mathieu Boogaerts,cantante; John Boorman, regista; Romane Bohringer, attrice;Carole Bouquet, attrice; Stéphane Braunschweig, direttore; Zabou Breitman, attrice, regista; Nicolas Briançon, attore, regista; Irina Brook,direttore di scena; Valeria Bruni Tedeschi, attrice, regista; Florence Burgat, filosofo; Gabriel Byrne, attore; Cali, cantante; Sophie Calle, artista; Jane Campion, regista; Isabelle Carré, attrice; Emmanuel Carrère, scrittore; Anne Carson, autore e professore; Michel Cassé, astrofisico; Laetitia Casta, attrice; Bernard Castaing, fisico (Académie des sciences); Antoine de Caunes, giornalista, regista; Alain Chamfort,cantante;Boris Charmatz, coreografo; Christiane Chauviré,filosofa; Jeanne Cherhal, cantante; François Civil, attore;Hélène Cixous, scrittrice; Isabel Coixet, regista; Françoise Combes, astrofisico (Collège de France); François Cluzet, attore; Gregory Colbert, fotografo, regista; Bradley Cooper, attore; Brady Corbet, attore; Beatrice Copper-Royer, psicologa; Marion Cotillard, attrice; Denis Couvet, ecologo; Camille Cottin, attrice; Clotilde Courau, attrice; Franck Courchamp,Ecologo (European Academy of Sciences); Nicole Croisille,cantante; David Cronenberg, regista; Alfonso Cuaro, regista;Willem Dafoe, attore; Philippe Decouflé, coreografo; Sébastien Delage, musicista; Vincent Delerm, cantante; Alain Delon, attore; Catherine Deneuve, attrice; Claire Denis, regista; Philippe Descola, antropologo (Collège de France); Alexandre Desplat, compositore; Manu Dibango,musicista; Hervé Dole, astrofisico (Institut universitaire de France); Valérie Dréville,attrice; Diane Dufresne, cantante; Sandrine Dumas, attrice, regista; Roman Duris, attore; Lars Eidinger, attore; Marianne Faithfull, cantante; Pierre Fayet, fisico (Académie des sciences); Ralph Fiennes, attore; Frah (Shaka Ponk), cantante; Cécile de France, attrice; Stéphane Freiss, attore; Thierry Frémaux, direttore di festival; Jean-Michel Frodon,critico, insegnante; Marie-Agnès Gillot, ballerina étoile; Pierre-Henri Gouyon,biologo; Julien Grain, astrofisico; Anouk Grinberg,attrice; Mikhail Gromov, matematico (Académie des sciences); Sylvie Guillem, ballerina étoile; Arthur H, cantante; Ethan Hawke, attore; Christopher Hampton, sceneggiatore; Nora Hamzawi, attrice; Ivo Van Hove, direttore; Isabelle Huppert,attrice; Agnès Jaoui, attrice, regista; Michel Jonasz,cantante; Camelia Jordana, cantante; Jean Jouzel, (Académie des sciences); Juliette, cantante; Anish Kapoor,scultore, pittore; Mathieu Kassovitz, attore; Angélique Kidjo,cantante; Cédric Klapisch, regista; Thierry Klifa, regista; Panos H. Koutras, regista; Lou de Laage, attrice; Ludovic Lagarde,direttore; Laurent Lafitte, attore; Laurent Lamarca, cantante; Maxence Laperouse, attore; Camille Laurens,scrittrice; Bernard Lavilliers, cantante; Sandra Lavorel, ecologa (Académie des sciences); Jude Law, attore; Patrice Leconte, regista; Roland Lehoucq, astrofisico; Gérard Lefort, giornalista; Nolwenn Leroy, cantante; Peter Lindbergh, fotografo; Louane, cantante; Luce, cantante; Ibrahim Maalouf, musicista; Vincent Macaigne, regista, attore; Benoît Magimel, attore; Yvon Le Maho, ecologa (Académie des sciences); Andreï Makine, scrittore dell’ Académie dE France; Abd al Malik, rapper; Sophie Marceau, attrice; Virginie Maris, filosofo; André Markowicz, traduttore; Nicolas Martin, giornalista; Vincent Message, scrittore; Wajdi Mouawad, direttore; Nana Mouskouri, cantante; Jean-Luc Nancy, filosofo; Arthur Nauzyciel, direttore; Safy Nebbou, regista; Pierre Niney, attore; Helena Noguerra, cantante; Claude Nuridsany, regista; Michael Ondaatje, scrittore; Thomas Ostermeier, direttore; Clive Owen, attore; Corine Pelluchon, filosofa; Laurent Pelly, regista; Raphaël Personnaz, attore; Dominique Pitoiset, regista; Denis Podalydès, attore; Apple, cantante; Martin Provost, regista; Olivier Py, regista; Susheela Raman, cantante; Charlotte Rampling, attrice; Raphaël, cantante; Regine, cantante; Cécile Renault, astrofisica; Robin Renucci, attore;Jean-Michel Ribes, direttore; Tim Robbins, attore; Muriel Robin, attrice; Isabella Rossellini, attrice; Brigitte Roüan,attrice, regista; Carlo Rovelli, fisico (Institut Universitaire de France); Eric Ruf, direttore della Comédie-Française; Céline Sallette, attrice; Rodrigo Santoro, attore; Marjane Satrapi,regista; Kristin Scott Thomas, attrice; Albin de la Simone,musicista; Abderrahmane Sissako, regista; Marianne Slot, produttore; Patti Smith, cantante, scrittrice; Sabrina Speich, geoscienziata; Marion Stalens, direttore; Kristen Stewart, attrice; Tom Stoppard, drammaturgo; Peter Suschitzky, capo operatore; Malgorzata Szumowska, regista; Béla Tarr, regista; Gilles Taurand, sceneggiatore; Alexandre Tharaud, musicista; James Thierrée, ballerino, coreografo; Mélanie Thierry, attrice; Danièle Thompson, regista; Melita Toscan du Plantier, capo ufficio stampa; Jean-Louis Trintignant, attore; John Turturro, attore; Hélène Tysman, pianista; Pierre Vanhove, fisico; Karin Viard, attrice; Polydoros Vogiatzis, attore; Rufus Wainwright, cantante; Régis Wargnier, regista; Jacques Weber, attore; Wim Wenders, regista; Sonia Wieder-Atherton, musicista; Bob Wilson, regista; Lambert Wilson, attore; Jia Zhang-ke, regista; Elsa Zylberstein, attrice