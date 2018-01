Tutto pronto per la Festa d’Inverno all’Isola d’Elba

A Fonte di Zeno: escursione, buon cibo e la musica dei Ravanatera

[12 gennaio 2018]

di

Legambiente Arcipelago Toscano

E’ tutto per la seconda Festa d’Inverno di Legambiente Arcipelago Toscano che domenica 14 Gennaio sarà ospitata dal nuovo Agriturismo Fonte di Zeno, aperto la scorsa estate in località Lavacchio (Poggio – Marciana) recuperando un’antica azienda agricola recuperata e valorizzata con cura certosina e che si affaccia su un panorama unico.

L’Azienda agricola Fonte di Zeno si trova nel cuore del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano nel versante nord-occidentale dell’isola d’Elba, immersa in una lussureggiante vegetazione con boschi di lecci, castagni e corbezzoli secolari, in un clima dolce e mite tutto l’anno, dove regnano la pace e la tranquillità del bosco.

Il programma della Festa d’inverno prevede:

Escursione Marciana Marina – Sentiero n. 12 – Lavacchio – Fonte di Zeno

Ritrovo al piazzale della Pubblica Assistenza (Via Pavoni) a Marciana Marina alle Ore 10,00

Percorso agevole ma in salita – Tempo previsto oltre un’ora – Necessarie scarpe da trekking

Chi non può partecipare all’escursione può raggiungere direttamente all’agriturismo Fonte di Zeno in auto

dalle ore 13,00

Degustazione di piatti tipici a Fonte di Zeno

offerta da LEGAMBIENTE Arcipelago Toscano

Piccolo concerto acustico di Ravanatera – Canzoniere d’Isole

(Daniela Soria voce, Francesco Porro chitarra e voce, Alessandro Balestrini percussioni)

Dopo aver mangiato, bevuto con il buon vino dell’Azienda Agricola Arrighi e cantato facciamo quattro chiacchiere insieme sui problemi e il futuro dell’Arcipelago Toscano e le iniziative di Legambiente.

Per esigenze organizzative, è necessario prenotarsi entro sabato 13 gennaio alle ore 10,00 ai numeri

3398801478 – 0565904342, oppure inviando una e-mail a legambientearcipelago@gmail.com.

In caso di pioggia, Legambiente deciderà se confermare l’escursione, mentre la Festa all’agriturismo Fonte di Zeno sarà annullata solo in caso di forte maltempo.

Per raggiunge Fonte di Zeno proseguite lungo la strada provinciale SP25 che collega Marciana Marina al paese di Poggio e svoltate a sinistra sulla strada Via di Lavacchio proseguendo per circa 1 km. Raggiungerete una curva più accentuata sulla quale si trova l’ingresso della proprietà Fonte di Zeno. Il tratto stradale che conduce fino all’antico casale è stato recentemente restaurato, dove sono stati posti sul terreno dei cigli di granito tipico dell’Elba per agevolare il tragitto quasi con ogni tipologia di mezzo ad eccezione delle macchine sportive con assetto ribassato. Tuttavia, chi avesse un’auto particolarmente bassa o non se la sentisse di affrontare la salita, può parcheggiare lungo la strada di Lavacchio e contattare lo staff di Fonte di Zeno che verrà ad accogliervi al vostro arrivo.

Contatti:: 329 8477686 – 340 3954459 – Info@fontedizeno.com

In allegato mappe dell’escursione e del tragitto per raggiungere Fonte di Zeno

VENITE E INVITATE CHI HA A CUORE L’AMBIENTE. VI ASPETTIAMO!