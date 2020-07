Nel Lazio continua un deficit strutturale fra i rifiuti prodotti (urbani e speciali) e gli impianti necessari per l’avvio a riciclo, per il recupero energetico e per lo smaltimento finale dei materiali non riciclabili

In Italia si osserva un deficit strutturale fra la domanda e l’offerta per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, per il riciclaggio e per lo smaltimento finale dei materiali non riciclabili. Si utilizza ancora troppo la discarica e le sperimentazioni del porta a porta avviate a “macchia di leopardo” non risolvono la situazione in quanto...