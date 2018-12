Una buona notizia dal Brasile: avvistato l’uccello più raro del mondo. Si credeva ormai estinto

La conferma dell’esistenza di una femmina di entufado-baiano fa sperare che la specie possa sopravvivere

[21 dicembre 2018]

Un singolo individuo di entufado-baiano o bigodudo-baiano (Merulaxis stresemanni), uno degli uccelli più rari minacciati di estinzione del mondo, è stato osservato e fotografato il 12 e 14 dicembre, dopo mesi di ricerche che ne avevano praticamente constatato l’estinzione. La femmina di entufado-baiano (Stresemann’s Bristlefront in inglese) è stata avvistata nei frammenti del suo habitat che restano a Bahia e, come dicono all’ONG American bird conservancy (Abc) «Ha rinnovato la speranza che ci sia ancora tempo per salvare dall’estinzione questo straordinario uccello canoro, nidificante a terra. Con un solo individuo attualmente conosciuto, questo potrebbe essere l’uccello più raro del mondo, anche se i ricercatori sperano di trovare più individui nel prossimo futuro».

Negli ultimi anni la popolazione conosciuta di Merulaxis stresemanni si era ridotta a 15 individui e l’Abc e la sua organizzazione partner in Brasile, Fundação Biodiversitas, temevano una imminente estinzione. L’iniziativa globale per cercare di salvare l’uccello più raro del mondo è partita nell’aprile 2016 ed è supportata da Global Environment Facility e United Nations Environment Programme, un’iniziativa che ha mobilitato 6.7 del progetto “Alliance for Zero Extinction (AZE): Conserving Earth’s Most Irreplaceable Sites for Endangered Biodiversity” al quale partecipano anche BirdLife International e la David e Patricia Davidson Foundation. E grazie a questi finanziamenti che in autunno la Fundação Biodiversitas ha potuto inviare un suo team per setacciare quel che rimane dell’habitat di questa specie rarissima che comprende la foresta all’interno e all’esterno della Riserva Mata do Passarinho (Foresta degi uccelli canori). Dopo settimane di ricerche infruttuose, Alexander Zaidan di Fundação Biodiversitas e il ricercatore Marcos Rezende Peres hanno avvistato la femmina di entufado- fuori dai confini della riserva e sono riusciti a registrarne il canto.

American bird conservancy ricorda che Merulaxis stresemanni «E’ notoriamente difficile da rilevare e in precedenza era scomparso. Era rimasto nascosto per più di 50 anni quando è stato riscoperto nel 1995, sempre nello Stato brasiliano di Bahia». Nel 2007, Fundação Biodiversitas, con il sostegno di ABc, Rainforest Trust e di altre organizzazioni, ha istituito La Reserva Mata do Passarinho per salvaguardare habitat per questa e altre specie rare, come la Cotinga maculata. La riserva degli uccelli canori salvaguarda un importante frammento di Mata Atlantica , uno dei biomi più minacciati al mondo, ridotta ormai a meno del 10% del suo habitat originale.

Abc sottolinea che «Molti dettagli della storia della vita di questo uccello rimangono un mistero, ma prima che questi dettagli possano essere studiati, il precipitare della specie verso l’estinzione deve essere fermato. Per ora, la migliore possibilità di salvare questa specie è di proteggere il suo habitat rimanente. come hanno dimostrato gli eventi recenti, con una popolazione pericolosamente piccola, anche lievi disagi potrebbero avere impatti maggiori su questa specie. Negli ultimi cinque anni, questa regione del nord-est del Brasile ha subito una siccità senza precedenti così grave da prosciugare i torrenti della riserva. Nel 2016, Nella riserva sono scoppiati incendi, danneggiando l’importante habitat».

Lo staff della riserva aveva riferito di aver visto degli entufado-baiani dopo gli incendi, ma nel 2017 ulteriori ricerche non erano riuscite a rilevare Merulaxis stresemanni all’interno o in prossimità della riserva.

Amy Upgren, responsabile per l’Abc del programma Alliance for Zero Extinctio, ha detto: «Anche se siamo sollevati per il fatto che il dal fatto che lo Stresemann’s Bristlefront continui a sopravvivere, il futuro della specie rimane precario. Deve essere fatto molto altro lavoro per individuarne altri individui e proteggere ulteriore habitat aggiuntivo».

Gláucia Drummond, direttrice esecutiva dela Fundação Biodiversitas, ri corda che «Gli ambientalisti hanno recuperato un certo numero di specie di uccelli da piccole popolazioni, tra cui il pettirosso gazza delle Seychelles, la gru cenerina e l’ara indaco. Siamo fiduciosi che, se riusciremo a trovare più uccelli e ad agire rapidamente in modo significativo, questa popolazione in formazione potrà crescere».

Daniel Lebbin, responsabile specie minacciate e vicepresidente Abc, aggiunge: «Abc e i nostri partner in tutto l’emisfero stanno lavorando duramente per conservare questa e altre specie di uccelli sull’orlo dell’estinzione, e per assicurarsi che altre specie non diminuiscano a livelli di popolazione così pericolosamente bassi».

A meno di 10 giorni dall’arrivo a Brasilia del nuovo presidente neofascista e antiambientalista Jair Bolsonaro, la notizia della “resurrezione” dell’uccello più raro del mondo è come un raggio di speranza per le associazioni che difendono l’enorme biodiversità del Brasile e continuano le ricerche sul campo nella speranza di localizzare altri entufado-baiani, compreso il compagno della femmina. Abc e i suoi partner stanno anche creando un piano d’azione d’emergenza per proteggere più habitat. Bolsonaro permettendo…