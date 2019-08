Oltre 45 °C in Puglia, Copernicus fotografa l’ondata di calore che soffoca il Paese

Coldiretti: «Un’estate a due facce segnata da temperature eccezionali ma anche da eventi estremi lungo la Penisola»

[13 Agosto 2019]

Dopo il mese di luglio con 2 gradi in più rispetto alla media storica mentre giugno aveva fatto registrare una temperatura superiore di 3,3 gradi rispetto alla media – dati pongono l’estate italiana 2019 sul podio delle più calde dal 1800, come documentano dalla Coldiretti sulla base delle elaborazioni Isac Cnr – anche agosto non si è fatto attendere con una nuova ondata di calore: il satellite Sentinel 3 del programma europeo Copernicus ha registrato temperature roventi.

Come spiegano direttamente da Copernicus con quest’ondata di calore in Italia la temperatura dell’aria ha superato abbondantemente i 30 °C, mentre la temperatura al suolo ha sfondato il muro dei 45 °C in alcune aree, come la Puglia.

«L’ondata di calore è la punta dell’iceberg delle anomalie di questa pazza estate 2019 – aggiungono dalla Coldiretti – una estate a due facce segnata da temperature eccezionali ma anche da eventi estremi lungo la Penisola, secondo le elaborazioni Coldiretti sui dati della banca dati ESWD, con ben 604 tempeste, nubifragi, trombe d’aria e grandinate che hanno provocato gravi danni nelle campagne dove per il nord anche in questi giorni di grande caldo è stata diramata l’allerta della protezione civile con allarme grandine. Si sta verificando una tendenza alla tropicalizzazione che si evidenzia con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, grandine di maggiore dimensione, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal caldo al maltempo che compromettono le coltivazioni nei campi con danni per oltre 14 miliardi di euro in un decennio».