Corso di giornalismo ambientale Laura Conti: aperte le iscrizioni alla XVI edizione

Borse di studio, crediti formativi, escursioni, workshop in Basilicata, a Maratea

[24 marzo 2017]

C’è tempo fino al 20 aprile per iscriversi alla XVI edizione del Corso EuroMediterraneo di giornalismo ambientale Laura Conti che si tiene per il primo anno in Basilicata, nella splendida struttura di Villa Nitti, a Maratea. L’iniziativa si svolge dal prossimo 22 maggio al 30 giugno e prevede laboratori, borse di studio e un workshop di una settimana in cui si producono servizi giornalistici sulle valenze naturali e sociali, le risorse e le opportunità di sviluppo dell’area. In programma degustazioni di prodotti tipici e visite guidate nel territorio della Basilicata. Il corso, organizzato da Editoriale La Nuova Ecologia in collaborazione con Legambiente e la Regione Basilicata, ed in partenariato con l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si sposterà per tre settimane nella città di Matera.

L’iniziativa è patrocinata da ministero dell’ambiente, Comune di Maratea, Fondazione Matera 2019, Kyoto Club, Federparchi, Res4Med, Federazione Italiana Media Ambientali, Enea. Grazie ad AzzeroCo2 le emissioni di anidride carbonica dell’iniziativa saranno neutralizzate.

Il successo del corso, punto di riferimento per la formazione dedicata al giornalismo ambientale, è testimoniato anche dai numeri delle precedenti edizioni. Oltre la metà dei partecipanti, una volta terminato il corso, ha avviato rapporti di lavoro: dall’assunzione in qualità di praticanti giornalisti alla collaborazione con varie testate, uffici stampa di associazioni, enti o imprese private. Nelle prime quindici edizioni il Laura Conti ha impegnato 162 docenti di grande prestigio tra giornalisti specializzati, esperti e professori universitari. L’iniziativa ha visto la partecipazione di 373 studenti selezionati in una rosa di oltre 3.600 domande di partecipazione. Al fine di facilitare l’accesso a studenti particolarmente meritevoli, La Nuova Ecologia ha assegnato 164 borse di studio fra integrali e parziali.

Il percorso formativo, residenziale e a tempo pieno, dura 6 settimane e prevede 220 ore di lezione, tra teoria e pratica. Rivolto a giornalisti professionisti e pubblicisti, cui è offerta la possibilità di ottenere i crediti formativi richiesti dall’Ordine dei Giornalisti ai fini della formazione continua obbligatoria, il corso è aperto anche a laureati o diplomati interessati a conoscenze di base e tecniche dell’informazione ambientale. Previste lezioni e incontri con giornalisti specializzati e docenti universitari tra cui Franco Foresta Martin, Corriere della Sera, Antonio Cianciullo, La Repubblica, Tiziana Ribichesu, Giornale Radio Rai, Giuseppe Barbiero, docente di Ecologia e bioscienze presso l’Università della Val d’Aosta, Alexei Sorokin, ingegnere ed esperto di efficienza energetica e fonti rinnovabili, ed il magistrato Luca Ramacci, consigliere di Cassazione. Un percorso di formazione completo in cui si affrontano tematiche scientifico-naturalistiche di comunicazione giornalistica e di carattere normativo della durata di sei settimane, con oltre 220 ore di lezione tra teoria e pratica. Ogni studente lavora all’interno di un laboratorio redazionale e redige articoli finalizzati anche alla pubblicazione di uno speciale del mensile di Legambiente, La Nuova Ecologia. Una volta terminato il corso, è possibile partecipare a stage presso testate giornalistiche e uffici stampa.

Le adesioni, corredate di curriculum e lettera motivazionale devono pervenire entro il 20 aprile

presso la segreteria del corso Laura Conti (formazione@lanuovaecologia.it).