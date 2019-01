Informazione libera conto l’ingiustizia abitativa

Dalla Bertha Foundation una borsa di studio per giornalisti e attivisti

[29 Gennaio 2019]

“In che modo il nesso tra proprietà, profitto e politica contribuisce alla terra e all’ingiustizia abitativa, e cosa si può fare per risolvere questo problema?” Bertha Foundation, un’associazione brasiliana che sostiene attivisti e giornalisti investigativi, ha attivato una borsa di studio di massimo 60mila dollari per 12 mesi, duranti i quali portare avanti un’indagine o un’inchiesta su queste tematiche. Dopo la candidatura, da inviare entro il 10 febbraio, saranno scelti 5 giornalisti e 5 attivisti. I primi devono avere il sostegno di una testata, i secondi di una ong. Non ci sono limiti di nazionalità.

Si tratta di un’iniziativa importante, che come Cospe sosteniamo, sia perché riteniamo fondamentale parlare di queste tematiche sia perché sostenere l’informazione libera e indipendente che riesca a fare luce sui meccanismi che regolano alcuni fenomeni sociali. Lo riteniamo particolarmente importante in un momento di crescente disuguaglianza, conflitti, degrado ambientale, austerità fiscale, notizie false e populismo.

Questo è particolarmente vero per l’ingiustizia della terra e degli alloggi perché i suoi effetti, cause e soluzioni sono così vari e complessi. Ogni giorno, milioni di senzatetto o vittime di sfratto si chiedono perché questo sta accadendo a loro e cosa si può fare per prevenirlo. Attivisti e giornalisti investigativi svolgono un ruolo vitale nel fornire risposte: il giornalismo investigativo ha rivelato alcuni dei più grandi scandali politici e societari del nostro tempo – dai file di Snowden ai Panama Papers, per rimanere ai più noti scoop degli ultimi anni – mentre gli attivisti, dall’altro lato, si mettono sempre più in gioco per sostenere le cause che resistono agli abusi di potere.

Per questo Bertha Foundation dedica a loro una borsa di studio di sostegno offrendo l’opportunità di impegnarsi non solo con la complessità della questione della terra, della proprietà e del potere, ma anche rafforzare le relazioni tra attivisti e giornalisti investigativi alle prese con lo stesso argomento. Ogni vincitore della borsa di studio avrà un budget di $ 10.000 USD per produrre un prodotto (articoli, video, podcast, giochi o produzioni teatrali, etc. Tutti i dettagli qui: http://berthafoundation.org/shorthand_story/the-bertha-challenge/#group-the-challenge-KjD84Z31Ie

di Cospe per greenreport.it