Torna Siena Ecorun, tra plogging e gadget sostenibili

L’appuntamento domenica 6 ottobre, con un nuovo percorso nei giardini delle Contrade e all’Orto dei Pecci

[4 Ottobre 2019]

Domenica mattina torna la gara podistica Siena Ecorun con un nuovo percorso che attraversa i giardini delle Contrade e alcune aree verdi della città normalmente chiuse al pubblico. La corsa di 12 chilometri è promossa da Sienambiente nell’ambito della manifestazione Ri-conoscere l’ambiente ed è stata organizzata in collaborazione con la Polisportiva Mens Sana runners.

La gara, valida per il Gran fondo Uisp 2019, attraversa la città nei suoi luoghi più caratteristici con un percorso che si dirama principalmente tra le vie del centro storico. E per chi non corre ma vuole comunque passare una domenica all’aperto, alle 9.15, c’è la passeggiata tra le bellezze storiche di Siena in compagnia di una guida del Centro Guide Siena.

Confermata anche quest’anno, la passeggiata plogging (da “running” e “plocka upp” che vuol dire raccogliere in svedese), una pratica nata in Svezia e diffusasi grazie ai social, che consiste nel correre raccogliendo i rifiuti. Non è un caso che sia nata in Svezia, uno dei Paesi più all’avanguardia del mondo dal punto di vista dell’ecologia. Per gli svedesi non è solo un’attività fisica, bensì una vera e propria attività collettiva per rendere le città più pulite e sensibilizzare i cittadini a una gestione corretta dei rifiuti (raccolta differenziata e riciclo). Nell’ottica della sostenibilità, aderisce al progetto Esosport run: attraverso un apposito contenitore che si troverà alla Casa dell’Ambiente, sarà possibile consegnare le vecchie scarpe da running ormai inutilizzate, che saranno poi avviate a riciclo e destinate da esosport alla costruzione di piste sportive o giardini per bambini. Questa collaborazione si inserisce nell’ottica di valorizzazione di beni arrivati a fine vita e alla lotta allo spreco delle risorse.

A tutti i partecipanti della corsa competitiva verrà consegnato un “pacco gara sostenibile” con prodotti a filiera corta, un sacchetto di Compost Terra di Siena prodotto da Sienambiente e uno shopper riutilizzabile per fare la spesa. Disponibili docce e deposito borse. Per iscrizioni scrivere a pich.giannitti@libero.it, o recarsi presso il negozio Il Maratoneta in via di Camollia, 201. Per informazioni consultare la pagina facebook Siena Ecorun. La partenza è prevista per le 9:30, mentre il ritrovo è un’ora prima (8:30) presso la Casa dell’Ambiente, in via Simone Martini, 57.

Il parcheggio è collegato al punto di ritrovo da un ascensore; presso la Polisportiva Men Sana verranno messe a disposizione le docce e il deposito borse. L’Ecorun è organizzata da Sienambiente in collaborazione con la sezione Runners della Polisportiva Mens Sana (Mens Sana Runners). Anche quest’anno c’è il supporto tecnico di HOKA ONE ONE e il Maratoneta.

