Da Scapigliato 40mila euro per aiutare i volontari in azione contro l’emergenza coronavirus

«Ci siamo sentiti in dovere, come soggetto che svolge una funzione di interesse generale, di supportare lo sforzo e il sacrificio che il nostro territorio sta compiendo»

[19 Marzo 2020]

Le utility toscane sono già in prima linea, con i loro 20mila lavoratori, per mantenere i servizi essenziali alla cittadinanza anche in questa fase d’emergenza legata all’epidemia da coronavirus, ma in questi giorni si stanno moltiplicando anche le donazioni a sostegno del territorio: è il caso di Scapigliato, società partecipata al 100% dal Comune di Rosignano Marittimo e attiva nell’economia circolare, che ha stanziato circa 40.000 € a favore delle associazioni di volontariato del territorio che svolgono funzione di assistenza e protezione civile nei Comuni di Rosignano, Orciano Pisano, Santa Luce e Castellina Marittima.

L’iniziativa, assunta in accordo con il Comune di Rosignano, ha l’obiettivo di sostenere in questa fase d’emergenza gli organismi associativi della Val di Fine: Scapigliato, in particolare, ha stanziato questi 40mila euro verso le Pubbliche assistenze, le Croci Rosse e le Misericordie dei Comuni che ogni giorno prestano servizio con impegno, dedizione e sacrificio per contenere l’epidemia da coronavirus Sars-Cov-2. I volontari potranno impiegare le risorse stanziate per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale o di quanto si dovesse rendere necessario per svolgere l’importante funzione di supporto per l’assistenza sanitaria e sociale alla cittadinanza.

«Pur consapevoli che tali iniziative sono solo un piccolo contributo ci siamo sentiti in dovere – dichiarano da Scapigliato – come soggetto che svolge una funzione di interesse generale, di supportare lo sforzo e il sacrificio che il nostro territorio, come l’intero Paese, sta compiendo, con le sue istituzioni, le associazioni e i cittadini».

Scapigliato, inoltre – d’intesa con i Comuni di Orciano Pisano, Santa Luce e Castellina Marittima – provvederà a mettere a disposizione i propri mezzi e il proprio personale per eseguire interventi di sanificazione e disinfezione delle aree pubbliche, a partire da lunedì 23 marzo e con interventi con frequenza settimanale.