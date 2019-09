Economia circolare e ricerca s’incontrano a Milano, il 20 settembre

L’Università Cattolica del Sacro Cuore e il centro interuniversitario Seeds organizzano il workshop Innovation and sustainable growth: is the circular economy a disruptive model?

[11 Settembre 2019]

Quello offerto dall’economia circolare è un approccio alla green economy di particolare interesse per l’Italia, dal punto di vista occupazionale oltre che ambientale: si stima che potrebbero nascere in quest’ambito quasi 150mila posti di lavoro nei prossimi cinque anni – un risultato secondo solo all’ambito delle energie rinnovabili –, ma per raggiungere un simile traguardo occorre mobilitare le migliori energie presenti nel nostro Paese, a partire dal mondo della ricerca. Ora che anche il nuovo governo giallorosso afferma di voler realizzare un Green new deal con l’economia circolare in primo piano è urgente tornare a parlare di contenuti, e un’occasione di confronto preziosa arriverà tra meno di dieci giorni a Milano.

È infatti nell’economia circolare il cuore del workshop in programma a Milano il prossimo 20 settembre dal titolo Innovation and sustainable growth: is the circular economy a disruptive model?. A organizzarlo sono i dipartimenti di Economia internazionale e Politica economica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, insieme al centro di ricerca interuniversitario Seeds: per l’occasione i relatori principali saranno di alto profilo internazionale – Katrin Millock (della Paris School of Economics e del French National Center for Scientific Research – CNRS) insieme a Ralf Martin (della London School of Economics e dell’Imperial College Business School) –, ma il workshop darà l’occasione per fare il punto su ciò che di meglio ha da offrire la ricerca scientifica in ambito di economia circolare e innovazione.

Tra i protagonisti dell’evento spiccano alcune delle migliori firme di Ecoquadro, il think tank redazionale di greenreport: gli economisti Massimiliano Mazzanti, Simone Borghesi e Giovanni Marin presenteranno infatti rispettivamente gli studi “A Semiparametric analysis of green inventions and environmental policies”, “Auctioned emission trading system, technological innovation, and compliance in an evolutionary Cournot competition” e “Unlocking the green door of regional development: the role of MNEs in greening local inventive activities”

Per maggiori informazioni si veda in allegato il programma completo.