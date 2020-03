Dedicato alla memoria della scrittrice Alessandra Appiano, ambasciatrice di Oxfam

Il Premio Combattere la disuguaglianza – Si può fare di Oxfam

Fino al 10 aprile aperte le candidature. Premio rivolto a narratori, giornalisti, operatori, associazioni e aziende, che si sono distinti per l’impegno contro le disuguaglianze nel nostro Paese

[9 Marzo 2020]

«Riconoscere e valorizzare le esperienze umane, professionali, imprenditoriali che abbiano lasciato un segno tangibile nel contrasto alle grandi disuguaglianze che attraversano il nostro tempo». Nasce da qui la prima edizione del premio Combattere la disuguaglianza – Si può fare, ideato da Oxfam, in collaborazione con l’Associazione Alessandra Appiano – Amici di Salvataggio e destinato a volontari, attivisti, narratori, giornalisti, comunicatori, associazioni e aziende, che con progetti, idee e lavoro si siano dedicati ad affrontare e raccontare la disuguaglianza, impegnandosi a correggere palesi storture e ingiustizie.

Presentando il premio, il direttore generale di Oxfam Italia, Roberto Barbieri, ha ricordato che «Le disuguaglianze economiche, la mancanza di opportunità per i giovani e le nuove povertà caratterizzano le nostre società e sembrano mostri invincibili. Solo nel nostro paese basta ricordare che lo scorso anno l’1% dei più ricchi deteneva più di quanto posseduto dal 70% più povero. Siamo sicuri che moltissimi siano quotidianamente impegnati a rimuovere ostacoli, inventare alternative e dare voce ai più deboli per costruire un mondo più eguale. Vogliamo premiarli e lo facciamo ricordando una nostra grande sostenitrice, Alessandra Appiano, che ha condiviso con noi proprio la battaglia all’ingiustizia della disuguaglianza e della povertà»”.

Il premio si articola in 3 sezioni: Premio per la sezione Raccontare la disuguaglianza – sarà conferito al professionista della comunicazione che abbia saputo raccontare la disuguaglianza attraverso articoli, video, foto o qualunque altro strumento. La Giuria porrà particolare attenzione alla valutazione dell’impatto avuto rispetto alla situazione di partenza da quel racconto. Premio per la sezione Affrontare la disuguaglianza – sarà conferito all’operatore o associazione che abbia dimostrato, con il proprio impegno quotidiano, che la disuguaglianza si può combattere e che chi ne è vittima può emanciparsi. Premio per la sezione Costruire alternative alla disuguaglianza – sarà conferito all’azienda che abbia dimostrato, con investimenti e l’avvio di progetti, che si possono promuovere modelli di produzione e crescita nel pieno rispetto e promozione dei diritti umani di tutte le comunità collegate al proprio business.

Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il 10 aprile 2020, attraverso il sito di Oxfam Italia su https://www.oxfamitalia.org/premio-combattere-disuguaglianza/

La consegna dei premi è prevista per l’8 maggio 2020 a Firenze, in occasione dell’evento nazionale di Oxfam Italia, dedicato alla disuguaglianza.