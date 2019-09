Innovazione: accordo Enea – Ieg su economia circolare, energia e mobilità sostenibile

Focus sul prossimo salone Ecomondo a Rimini dal 5 all'8 novembre

[12 Settembre 2019]

Federico Testa, presidente dell’ l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), e Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group (Ieg), hanno sottoscritto un accordo triennale di collaborazione per l’economia circolare, le fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile, le smart cities ed eventuali altri settori d’interesse. In particolare, Enea fornirà supporto a Ieg nella definizione di contenuti tecnici innovativi, nel trasferimento dell’innovazione, nella promozione delle tematiche della sostenibilità, ma anche nella formazione e aggiornamento professionale per industrie, PMI e operatori e in attività di informazione e comunicazione.

Testa ha detto che «Questo accordo si inquadra nell’ambito della nostra mission di Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, a supporto del sistema produttivo nazionale, della pubblica amministrazione, dei territori per rafforzare la competitività e la crescita. Come Enea possiamo dare un forte contributo con soluzioni, servizi, best practices e strategie per l’innovazione tecnologica, con particolare riferimento alla green&circular economy, la mobilità sostenibile, le fonti rinnovabili, in linea con la strategia europea di sviluppo economico sostenibile».

Secondo Cagnoni, «L’accordo rinnova e amplia la precedente intesa nell’ambito di Ecomondo – Key Energy, piattaforma di riferimento internazionale per imprese ed operatori dei settori ambiente, energia ed efficienza energetica. La collaborazione riguarderà, in particolare, la prossima edizione di Ecomondo, che si svolgerà dal 5 all’8 novembre al quartiere fieristico di Rimini. Ecomondo è il salone leader europeo per l’economia circolare, incubatore di innovazione per le imprese verso il nuovo modello di business. Sold out l’intero quartiere per l’edizione 2019: attesi 1.300 espositori da 30 Paesi, visitatori da 150 Paesi; in programma 150 seminari con 1.000 relatori. In contemporanea a Ecomondo si svolgeranno Key Energy per il mondo delle energie rinnovabili e il triennale Sal.Ve, Salone del Veicolo Ecologico».

Nell’occasione ENEA metterà a disposizione i propri Knowledge Exchange Officer (KEO), ricercatori specializzati nel trasferimento di soluzioni innovative alle imprese e illustrerà i servizi previsti dal Knowledge Exchange Program sviluppato in collaborazione con CNA, Confapi, Confartigianato, Confindustria e Unioncamere.