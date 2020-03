La scomparsa del sindaco di Fivizzano Paolo Grassi

Legambiente: perdita del grande amico e amministratore. Un esempio di Sindaco sempre in prima fila e appassionato a favore dei Piccoli Comuni e dei Parchi del nostro Appennino

[16 Marzo 2020]

Tutta Legambiente, dalla Direzione nazionale al Direttivo della Toscana fino al circolo della Lunigiana è rimasta attonita per la perdita inaspettata dell’amico Paolo Grassi.

Paolo è stato un riferimento per l’associazione come esempio di Sindaco sempre in prima fila sulle battaglie per costruire un futuro per i Piccoli Comuni e le aree interne del nostro Paese, anche oltre i confini del suo Comune, Fivizzano.

È stato a fianco di Legambiente nella campagna Voler Bene all’Italia a favore dei Piccoli Comuni e per lo sviluppo sostenibile delle aree interne, ed ha sempre creduto che l’Istituzione dei Parchi fosse uno strumento forte di sussidiarietà per l’Appennino. Infatti era sempre orgoglioso nel ricordare che Fivizzano aveva ben due Parchi e riconoscimenti Unesco.

Legambiente si augura che Paolo Grassi possa rimanere come esempio e riferimento per gli amministratori ed i cittadini della Lunigiana e di tutto l’Appennino e ristorare così, solo parzialmente, questa grande perdita.

L’associazione si stringe idealmente intorno alla famiglia in questo momento di dolore.

di Legambiente

A Fivizzano è stato dichiarato il lutto cittadino.

Anche la redazione di greenreport.it si associa al cordoglio e porge le sue condoglianze alla famiglia di Paolo Grassi