L’azienda italiana della vernice mangia CO2 sbarca in India

Joint venture Ica-Pidilite per il mercato indiano e dei Paesi limitrofi in forte espansione

[17 dicembre 2018]

Il gruppo ICA, un’azienda di Civitanova Marche che è diventata uno dei leader mondiale nel mercato di vernici a base d’acqua per legno, ha inaugurato il primo stabilimento produttivo nel Gujarat, in India, realizzato per soddisfare le esigenze del mercato indiano e dei Paesi limitrofi.

In India le vernici prodotte in Italia erano già conosciute da tempo, ma il salto di qualità per sfondare in questo mercato è avvenuto nel 2016 con la firma di una joint venture con la Pidilite, una multinazionale indiana quotata in borsa impegnata in più settori, specialmente in quello delle colle e dei sigillanti. All’ICa dicono che l’obiettivo è quello di «diventare il primo player locale per le vernici per legno e distribuire prodotti anche nelle altre nazioni circostanti, come Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan e Nepal».

L’azienda civitanovese è ormai una piccola multinazionale dell’innovazione che è già presente con società in Spagna, Germania, Cina e Polonia, e quello indiano rappresenta il primo grande stabilimento di produzione all’estero. L’investimento complessivo è di 11 milioni di euro. Lo stabilimento offrirà lavoro fin da subito a circa 90 dipendenti (la JV ICA Pidilite ha in totale 270 dipendenti); attualmente ha una capacità produttiva di più di 10 milioni di Kg di vernice all’anno su un unico turno, suddivisa in cinque diverse famiglie di prodotti vernicianti per legno.

ICA è nota per le sue rivoluzionarie vernici realizzate in Italia senza l’utilizzo del petrolio, ma con materiali rinnovabili generati da innovativi processi di raffinazione di sostanze vegetali “di scarto” non competitive con l’alimentazione umana. Si tratta di un prodotto che punta alla sostenibilità ambientale, anche nel suo ciclo di produzione e che permette un taglio drastico di emissioni di anidride carbonica. Ad esempio, una vernice per interni, utilizzata per una superficie di 100 m2 permette di risparmiare le emissioni per l’equivalente di 410 km percorsi da un’auto, quanto da Roma e Reggio Emilia.

A maggio un’altra innovazione “fantascientifica” dell’Ica, la X-MATT, è stata premiata allo XilExpo di Milano, si tratta di una vernice per arredi interni, anti-graffio, anti-macchia e anti-impronte e con potere autoriparante. Un prodotto hi-tech per superfici ultra-opache e dalla resistenza estrema. In pratica, grazie al calore, riesce a cancellare in pochi secondi i graffi superficiali che si sono creati, proprio come fa una buona gomma con un tratto di matita sul foglio.