CoSviG, al via il corso (gratuito) T.RI.M.M.ER. per la “Diagnosi e riparazione di impianti e macchinari”

In partenza all’inizio di marzo a Monterotondo Marittimo, la scadenza delle domande è fissata al 24 febbraio

[3 Febbraio 2020]

Regione Toscana, Direzione Istruzione e Formazione Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli Ambiti Territoriali di Pisa e Siena, Co.Svi.G. S.c.r.l, codice di accreditamento regionale OF0155 in partenariato con Ente Senese Scuola Edile, Heimat Servizi Ambientali Società Cooperativa, Istituto Statale di Istruzione Professionale Leonardo Da Vinci Arcidosso –Ernesto Balducci Santa Fiora, G. Toniolo Impianti e Lavori Edili società cooperativa organizza un CORSO,realizzato con il concorso finanziario dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana, finanziato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana N. 18335 del 31-10-2018 “Diagnosi e riparazione di impianti e macchinari” (Matricola 2018PS1343) per la Certificazione delle Competenze: Diagnosi delle anomalie degli impianti e macchinari (UC 1184) Riparazione di guasti su impianti e macchinari (UC 1199)nell’ambito del progetto: T.RI.M.M.ER. -Tecnico delle operazioni di RIparazione e manutenzione di Macchinari e impianti Meccanici ed ElettRici(codice 236831).

Il corso, particolarmente orientato alle attività di diagnosi e riparazione di macchinari, integrato da una serie di conoscenze ed abilità relative ai concetti di risparmio energetico e impatto ambientale. Sono previste 8 Unità Formative compreso lo stage in azienda si compone di n. 230 ore (di cui n. 69 ore di stage) per n. 10 allievi.

La data di inizio del corso è prevista per il 02/03/2020, terminando il 04/04/2020, e si svolgerà presso la sede CoSviG, di Lago Boracifero SR 398 Km 7,85058025 Monterotondo Marittimo (GR).

La scadenza delle domande è fissata al 24/02/2020.

Per maggiori informazioni si invita a visitare la pagina dedicata al corso sul portale CoSviG al seguente indirizzo: https://bit.ly/36MiRF2, o cliccando direttamente QUI.

a cura di CoSviG