Santa Fiora, vanno avanti i lavori per la piscina geotermica

Il Sindaco di Santa Fiora: elemento strategico per il futuro sviluppo turistico, sarà fruibile all’inizio del 2020

[8 Aprile 2019]

Con un Comunicato il Comune di Santa Fiora ha annunciato che «Procedono secondo cronoprogramma i lavori di costruzione della piscina geotermica ad Aiole. La struttura trasformerà il comune di Santa Fiora, con il palazzetto dello sport e gli altri impianti, nel più importante polo sportivo dell’Amiata».

Il progetto prevede la costruzione di un complesso di 1.850 m2 con copertura in legno lamellare ed esterni interamente in vetro. Tre le vasche: due interne, di cui una semi-olimpionica di 25 per 12,5 metri, abilitata per l’attività sportiva, in particolare nuoto e pallanuoto; e una di 8 per 11 metri, con idromassaggio, destinata alle attività ricreative, fitness, acquagim e riabilitazione. La terza piscina all’esterno, di 8 per 11 metri, sarà riscaldata e fruibile anche in inverno. All’interno del complesso sarà inoltre allestito il bagno turco, l’area della sauna e una sala massaggi. Gli spogliatoi sono stati progettati per ospitare fino a 200 persone in contemporanea. Il bar punto ristoro sarà fruibile dall’interno e dall’esterno.

La struttura è stata finanziata completamente da Enel Green Power con un investimento di milioni di euro. L’intervento è frutto dell’accordo sottoscritto dai Comuni di Santa Fiora e Arcidosso con Enel Green Power e la Regione, sulla base del quale Enel si impegna a finanziare l’opera per poi cederla gratuitamente ai due Comuni.

Il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi, dopo aver effettuato un sopralluogo con i tecnici, per verificare lo stato di avanzamento del cantiere ha detto che «Sono praticamente completate le strutture in cemento armato che definiscono la forma che avrà il nuovo stabile. Il passo successivo sarà la realizzazione della copertura, per la quale sono in fase di consegna i lavori alla ditta. Nel frattempo sta andando a gara l’impianto elettrico e la fornitura di pavimento e arredi interni, mentre per l’impianto di trattamento di acqua e aria la ditta sta già predisponendo i progetti esecutivi. La piscina, servita dal teleriscaldamento, sarà un elemento strategico per il futuro sviluppo turistico dei territori di Santa Fiora e Arcidosso, creando indotto e nuovi posti di lavoro».

Il programma dei lavori, che stanno procedendo a ritmo spedito, prevede che il polo sportivo sarà fruibile ad inizio anno nuovo.