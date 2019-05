Carrara, la nuova multiservizi del Comune si presenta: con Nausicaa arrivano 30 posti di lavoro

Nata dalla fusione tra Amia e Apuafarma, con 400 dipendenti e una gamma di 17 servizi rappresenta una delle più importanti aziende pubbliche della Toscana

[10 Maggio 2019]

Parte da lontano il percorso che ha portato alla nascita di Nausicaa, nome che da oggi non richiama soltanto alla mitologica principessa dei Feaci, che nell’Odissea di Omero accoglie Ulisse naufrago, ma anche all’acronimo della nuova multiservizi del Comune di Carrara: Nuova Azienda Unica Servizi In Città Ambiente e Abitanti. Un percorso che ha preso le mosse dal cammino avviato dal Consiglio comunale di Carrara il 31 maggio 2015, con il voto unanime sulla fusione tra Amia e Apuafarma e che ha visto nella stipula dell’accordo quadro dello scorso novembre un passaggio fondamentale, in grado di garantire a tutti i dipendenti delle due aziende parità di trattamento e di diritti: il risultato finale è stato presentato oggi in conferenza stampa a Firenze, per sancire l’avvio di un’azienda pubblica di rilevanza regionale.

Con una squadra di quasi 400 dipendenti (186 provenienti da Apuafarma, 155 da Amia, più quelli acquisiti da Progetto Carrara) e una gamma di 17 servizi sul territorio comunale, Nausicaa rappresenta infatti la seconda azienda pubblica della provincia e una delle più importanti dell’intera regione. La nuova multiservizi gestirà infatti farmacie comunali, mense, cimiteri, servizi sociali (Osa e Ose), trasporto e ristorazione scolastica, cinema, teatri e musei comunali, igiene urbana, verde pubblico, arredi urbani, piano della sosta, manutenzione impianti elettrici e caldaie comunali, energy manager e progettazione.

«La nascita di Nausicaa a Carrara è la dimostrazione che si possono riorganizzare le aziende partecipate dai Comuni, fondendole e attribuendo loro più servizi in una logica unitaria e più efficiente, migliorando la qualità, producendo lavoro, innovazione e crescita economica – dichiara il presidente di Confservizi Cispel Toscana, Alfredo De Girolamo – Dopo la fase della concentrazione dei servizi a rete in aziende di area vasta, l’esperienza di Carrara indica la strada per tutte le altre attività di un comune (servizi socio assistenziali, mobilità sostenibile e parcheggi, attività culturali). Un modello che potrebbe avere un grande successo in Toscana, che già vede altri casi come la fusione a Firenze di Silfi e Linea Comune».

Sancendo anche la possibilità di crescita occupazionale: per quanto riguarda il personale, Nausicaa ha infatti già attivato alcuni bandi di concorso per contratti a tempo indeterminato: quattro farmacisti, un informatico e un addetto per l’ufficio personale. Subito dopo saranno avviate le procedure per assumere tre addetti cimiteriali. Poi sarà la volta di cuoche, Operatori socio educativi e socio assistenziali, per un totale di 30 assunzioni entro il 2019. I bandi di concorso saranno pubblicizzati secondo le norme di legge, anche attraverso il sito del Comune di Carrara.

«L’avvio delle attività di Nausicaa segna un momento importante nella storia della nostra città – commenta il sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale – abbiamo l’occasione di costruire insieme una grande azienda, più efficiente, moderna e vicina ai bisogni dei cittadini. Voglio ringraziare il vicesindaco Matteo Martinelli che ha supervisionato il percorso di fusione e tutti gli step che hanno portato all’entrata in funzione dell’azienda, e che continuerà a seguirla passo dopo passo nella sua crescita. Con Nausicaa abbiamo avviato una riorganizzazione strategica, anche e soprattutto dal punto di vista amministrativo, con l’obiettivo di dare servizi di miglior qualità ai nostri cittadini. Siamo molto soddisfatti per il raggiungimento di questo obiettivo. Abbiamo affrontato un percorso lungo e delicato, molto spesso banalizzato ma che non era affatto scontato. Sono anni che si parla della nuova multiservizi: noi l’abbiamo realizzata».

A guidarla è chiamata ora una governance così articolata: Luca Cimino presiede il consiglio di amministrazione composto da Gemma Ceccarelli e Riccardo Pollina; la direzione è affidata a Lucia Venuti mentre Pascal Arrighi è il presidente del collegio sindacale.