Al via il corso di alta formazione per Responsabile ambientale aziendale

Organizzato a Milano da TuttoAmbiente, si svolgerà dal 5 marzo all'11 maggio 2018

[15 dicembre 2017]

Il Responsabile ambientale, in certi casi identificato come Hse (Health safety and environment), è una delle figure professionali più richieste e con possibilità di crescita nel settore industriale italiano: è infatti sempre più indispensabile per le aziende, in quanto responsabile delle criticità e degli aspetti dell’impresa legati all’ambiente. Compito del Responsabile ambientale è quello di guidarla tra obblighi, adempimenti, opportunità e rischi che la complessa (e complicata) normativa italiana richiede.

Per essere adeguatamente formati a ricoprire il ruolo di Responsabile ambientale si aprono da oggi le iscrizioni al “master per Responsabile ambientale aziendale”, corso di alta formazione – il primo nel suo genere in Italia –, organizzato da TuttoAmbiente a Milano dal 5 marzo all’11 maggio 2018.

Il master è rivolto a un massimo di 20 partecipanti, selezionati al termine di colloqui, e si sviluppa su 120 ore di lezione, divise equamente tra parte giuridica, tecnica e scientifica. Al termine di questa fase obbligatoria, sarà poi possibile accedere a stage retribuiti in aziende per almeno 150 ore di esperienza diretta sul campo.

Il corso è rivolto a laureandi o neo-laureati in discipline giuridiche o tecnico-naturalistiche-scientifiche ed in ingegneria (o in lauree differenti, purché si dimostri interesse per la materia), oltre a consulenti o liberi professionisti del settore ambientale. La direzione scientifica del master sarà affidata al curatore del primo Codice dell’ambiente Stefano Maglia, oggi docente di Diritto ambientale presso l’Università degli Studi di Parma nonché presidente nazionale Assiea (Associazione italiana esperti ambientali) e di TuttoAmbiente spa.