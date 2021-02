L’anima mineraria dell’Isola d’Elba raccontata da pittura e geologia insieme

Online la mostra e il portale ”Elba da scoprire”, contributo alla crescita di una “cultura geologica”

[24 Febbraio 2021]

Nella Riserva della Biosfera Isole di Toscana c’è presente uno straordinario patrimonio geologico e geominerario che va conosciuto e preservato per le giovani generazioni e che arricchisce l’offerta turistica, affiancandosi al turismo balneare ed escursionistico.

La collaborazione tra il Parco Nazionale Arcipelago Toscano e i siti a rilevanza mineralogica dell’isola, come Rio Marina (Parco Minerario e Museo mineralogico), Capoliveri (Miniere e Museo della vecchia officina) e San Piero (Museo Mineralogico Luigi Celleri) è stata intensificata e sono in programma eventi divulgativi a carattere geologico: geo-experience, escursioni dedicate, trekking tematici, mini-laboratori geologici per bambini per scoprire l’Elba granitica, Pianosa sedimentaria o Capraia, l’antico vulcano.

Secondo la Riserva della Biosfera Isole di Toscana è particolarmente interessante «un progetto nato per caso una mattina di primavera, come loro stessi raccontano, da un pittore e un geologo che hanno deciso di mettere insieme le loro competenze e di regalarle. Attraverso dipinti e racconti hanno voluto raccontare un “Elba da scoprire” per la ricchezza geologica e le sue tre anime: quella ferrosa, quella granitica e quella “di mezzo”. Una innovativa testimonianza, un partenariato virtuoso e generoso che unisce la scienza con l’arte e che ha unito l’entusiasmo e la vena poetica di due personaggi ben conosciuti: il geologo – nonché ex primo Presidente del Parco – Prof. Giuseppe Tanelli e il pittore Luciano Regoli, artista contemporaneo di grande interesse, che risiede e lavora all’Isola dell’Elba, ove ha formato una accademia di pittura con allievi che vengono da tutto il mondo, “La Scuola di Valle di Lazzaro”».

Grazie all’aiuto della curatrice Alessandra Allori, ora il progetto è liberamente fruibile con una mostra e un portale dove è possibile leggere racconti, vedere video e scaricare l’opera in formato di libro gratuitamente.

Tanelli e Regoli concludono: «”Elba da scoprire” è un progetto che nasce per valorizzare e divulgare il patrimonio geologico dell’Isola d’Elba, unendo al racconto degli aspetti scientifici una rappresentazione artistica dei contenuti. Un completamento reciproco, quello tra Scienza e Arte, che affianca al linguaggio tecnico, che può a volte rimanere ostico, quello immediato della Pittura, del Disegno e della Fotografia, che riescono a restituirci la Bellezza intrinseca dell’Isola. La geologia rappresenta un mondo pressoché sconosciuto alla maggior parte dei visitatori che percorrono l’Elba. L’intento di queste nostre pagine è quello di sensibilizzare il lettore su una materia affascinante, che si lascia scoprire per gradi, e che riesce alla fine ad entusiasmare grazie al suo universo sorprendente di forme e colori. Il nostro contributo alla crescita di una “cultura geologica” vuole avere come fine ultimo quello di favorire una maggiore consapevolezza negli stili di vita, incentivando comportamenti responsabili verso la Natura».