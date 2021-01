Clima, in Toscana nevica come non mai ma la temperatura è salita di +1,2°C in 50 anni

Non ingannino i picchi meteorologici di freddo: dal punto di vista climatico la regione si sta surriscaldando molto rapidamente

[19 Gennaio 2021]

In 50 anni la temperatura della Toscana è aumentata di 1,2 gradi. È questo il dato più importante che emerge dall’infografica pubblicata dal Lamma per ripercorrere dal punto di vista climatico l’anno appena trascorso, segnalando inoltre che il 2020 è tra gli anni più caldi nella nostra regione dal 1955. Così è stato in tutta Europa, dove anzi quello appena trascorso è stato l’anno più caldo in assoluto, mentre per noi ha “solo” pareggiato le temperature del 2019 entrando comunque nella top five.

Il Lamma conferma peraltro un dato già acquisito, ovvero che il dicembre scorso è stato il più piovoso alle nostre latitudini dall’inizio della serie storica, ovvero sempre dal 1955. Pensare che invece nella prima parte del 2020 c’era stato un deficit notevole di piogge, poi compensate nella parte finale. Le anomali sono diverse, segnaliamo ad esempio che novembre è risultato il mese più ‘asciutto’, contrariamente a quello che dovrebbe in teoria essere, ovvero il più piovoso. Le temperature, ovviamente, sono state mediamente più alte tranne ottobre, risultato più freddo della media. Il giorno più freddo è stato il 7 gennaio, questo assolutamente in linea, come il più caldo, risultato il 1 agosto.

Le piogge nel 2020 risultano invece nella media, ma con un andamento irregolare: il deficit iniziale ha infatti trovato un pareggio grazie alle abbondanti precipitazioni di dicembre, mese in cui ha piovuto oltre il doppio della media (e risultato poi il dicembre più piovoso dal 1955, anno di inizio delle registrazioni con metodologie moderne); novembre invece, teoricamente quello più piovoso, è risultato il mese più ‘asciutto’. E le temperature? Sono state sopra la media quasi in ogni mese; quello davvero sotto la media è stato ottobre (-1.2 °C). Il giorno più freddo è risultato il 7 gennaio, quello più caldo il 1 agosto.

Il trend, dunque, è chiaro: in soli 50 anni come detto la temperatura è costantemente aumentata (+0,8 °C rispetto alla media 1981-2010, +1,2 °C come tendenza negli ultimi 50 anni), ed è ovvio che le varie oscillazioni meteorologiche – anche eccezionali – non cambino il trend climatico in corso. L’ultima di queste “anomalie” la segnala sempre il Lamma, mostrando ad esempio che la quantità di neve caduta all’Abetone (PT) a dicembre, con ben 258 cm, ha reso il periodo il più nevoso dal 1969.

Per quanto riguarda il mese scorso invece, allargando il quadro d’osservazione emerge che – nonostante manchino ancora 18 giorni alla fine di gennaio – sia già il più nevoso degli ultimi 50 anni.