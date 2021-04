Geoingegneria: ridurre l’acidificazione del mare e la CO2 nell’atmosfera spargendo calce idrata nel Mediterraneo

Intanto, annullati i voli di prova di SCoPEx che voleva spargere polvere nell’atmosfera

[14 Aprile 2021]

E’ stato annullato il progetto di geoingegneria SCoPEx i che puntava a raffreddare l’atmosfera spargendo enormi quantità di “polvere” da palloni e razzi dell’Esrange Space Center e il team che si preparava ad avviare i test annuncia che «Tuttavia, la comunità scientifica è divisa per quanto riguarda la geoingegneria, compresi eventuali test tecnologici correlati come il volo di prova tecnico in mongolfiera pianificato da Esrange questa estate. SSC ha avuto dialoghi questa primavera con entrambi i maggiori esperti di geoingegneria e con altre parti interessate, nonché con l’ Advisory Board di SCoPEx . A seguito di questi dialoghi e in accordo con Harvard, SSC ha deciso di non effettuare il volo di prova tecnico previsto per questa estate».

SSC conclude però che «Se la ricerca sulla geoingegneria debba essere condotta o meno è una discussione importante che dovrebbe continuare all’interno della comunità scientifica, così come con altre parti interessate e l’opinione pubblica in generale. SSC accoglie con favore una così ampia discussione sociale su questa importante questione».

Ed è una discussione che continua anche in Italia dove il progetto DESARC-MARESANUS, nato dalla collaborazione fra il Politecnico di Milano e la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) studia la fattibilità tecnica ed economica di diminuire l’acidità del mare e contemporaneamente aumentare l’assorbimento di CO2 dall’atmosfera e il bilancio chimico e ambientale di questo processo, così come i benefici per il comparto marino, con un focus sul Mediterraneo.

Alla Fondazione CMCC dicono che «E’ ormai evidente e riconosciuto dalla comunità scientifica che per mantenere l’aumento medio della temperatura globale ben al di sotto di 2° C rispetto ai livelli preindustriali, come deciso nell’ambito dell’Accordo di Parigi, non sia più sufficiente una drastica riduzione delle emissioni di gas serra, ma sia necessario rimuovere CO2 dall’atmosfera in quantità tanto più ingenti quanto più lenta sarà la riduzione delle emissioni.

Per realizzare questo obiettivo, oltre a ridurre le emissioni è necessario sviluppare strategie e processi per un’attiva rimozione dell’anidride carbonica (Carbon Dioxide Removal strategies – CDRs), grazie alla disponibilità di tecnologie all’avanguardia per emissioni negative (Negative Emission Technologies – NETs)».

Inoltre, l’aumento delle concentrazioni di CO2 in atmosfera ed il conseguente aumento delle temperature, sono accompagnati da un altro problema: l’acidificazione degli oceani. Alla CMCC spiegano ancora: «Gli strati superficiali del mare infatti, a diretto contatto con l’aria e la CO2 in essa contenuta, si riscaldano maggiormente e assorbono ancora più CO2 dell’atmosfera; questo determina un aumento dei livelli di acidità delle acque, e se l’innalzamento della temperatura degli oceani è già causa di fenomeni preoccupanti, come lo sbiancamento delle barriere coralline, l’aumento dell’acidità delle acque rappresenta un’ulteriore seria minaccia per tutti gli ecosistemi acquatici».

Per contrastare l’acidificazione dei mari, e consentire un maggior assorbimento di CO2 atmosferica, numerosi team di ricerca stanno studiando una tecnica chiamata ocean alkalinization che consistente nella dissoluzione in acqua marina di sostanze alcaline come l’idrossido di calcio (calce idrata), in modo da aumentarne il pH e “tamponare” l’acidità.

Il nuovo studio “Alkalinization Scenarios in the Mediterranean Sea for Efficient Removal of Atmospheric CO2 and the Mitigation of Ocean Acidification”, pubblicato su Frontiers in Climate – Negative Emission Technologies e realizzato Milano nell’ambito del progetto Desarc-Maresanus da Fondazione CMCC e Politecnico di Milano, ha esaminato nel dettaglio l’applicazione della tecnica di alcalinizzazione al mar Mediterraneo, tenendo conto delle sue caratteristiche regionali. Per stimare l’efficacia dello spargimento di idrossido di calcio nella rimozione della CO2 e il contrasto all’acidificazione, i ricercatori si sono avvalsi di modellistica ad altissima risoluzione, utilizzando un set di simulazioni di alcalinizzazione basate sulle attuali rotte delle navi nel Mediterraneo.

Alla Fondazione CMCC affermano che «Le strategie di alcalinizzazione applicate in questo studio al Mar Mediterraneo rivelano il potenziale di mitigazione dei cambiamenti climatici di queste tecniche, in grado di rimuovere la CO2 dall’atmosfera e contemporaneamente contrastare l’acidificazione dei mari. Inoltre, a differenza degli studi realizzati in passato sull’argomento, gli scenari delineano chiaramente il percorso da seguire per la loro messa in pratica, dal momento che si basano su livelli realistici di scarico di idrossido di calcio nel Mar Mediterraneo tramite le flotte navali commerciali attualmente in circolazione».

Nello studio sono stati presi in esame due diversi scenari di spargimento, uno con spargimento costante di calce per tutto il periodo considerato, e un secondo con livelli di alcalinizzazione gradualmente crescenti, proporzionali alle diminuzioni del pH nello scenario di base RCP4.5 e «Le simulazioni modellistiche dello studio suggeriscono la potenzialità di raggiungere un tasso di assorbimento di anidride carbonica del Mar Mediterraneo quasi raddoppiato dopo 30 anni di alcalinizzazione, e di neutralizzare la tendenza media all’acidificazione superficiale che ci sarebbe nello scenario di riferimento, senza alcalinizzazione, durante lo stesso arco di tempo».

In un altro studio, “Potential of maritime transport for ocean liming and atmospheric CO 2 removal”, appena pubblicato sempre su Frontiers in Climate – Negative Emission Technologies nell’ambito dello stesso progetto, i ricercatori hanno realizzato una stima del potenziale del trasporto marittimo per il processo di alcalinizzazione del mare e la rimozione della CO23 in atmosfera, mettendo in luce «un alto potenziale di dispersione utilizzando le attuali rotte globali di nave “bulk carrier” e container. Per un mare chiuso come il Mediterraneo, caratterizzato da un traffico navale molto intenso, di gran lunga maggiore alla media globale, il potenziale di scarico di idrossido di calcio sarebbe sufficiente per contrastare la tendenza all’acidificazione che si sta verificando. I risultati dello studio quindi, se da un lato fanno emergere l’importanza di proseguire le ricerche per valutare con ancora maggiore dettaglio gli aspetti tecnici e i potenziali punti critici, dall’altro indicano un elevato potenziale di utilizzo del traffico navale esistente per lo spargimento di idrossido di calcio».

Secondo Stefano Caserini, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano e project manager del progetto Desarc-Maresanus, «Queste due pubblicazioni forniscono un contributo alla comunità scientifica e tecnica nazionale e internazionale che sta lavorando per trovare soluzioni a questi due problemi – rimozione CO2 e contrasto all’acidificazione delle acque del mare – che non potremo fare a meno di affrontare in futuro. Pur se ci sono ancora diversi aspetti da approfondire, questi risultati sono incoraggianti».

Il principale autore dello studio, Momme Butenschön, lead scientist dell’Unità di ricerca di Earth System Modelling della Fondazione CMCC, conclude: «In questi studi l’idea dell’alcalinizzazione dei mari come strategia di mitigazione del cambiamento climatico viene valutata per la prima volta sulla base di un percorso d’implementazione tecnicamente fattibile, che fornisce un primo passo in avanti verso una sua applicazione pratica nel mondo reale. Inoltre, anche se le piene conseguenze ed implicazioni ecologiche di questa strategia richiedono ancora ulteriori ricerche, è indicata una soluzione che potrebbe stabilizzare l’acidità delle acque marine, contrastando il fenomeno dell’acidificazione senza rischiare sensibili alterazioni della chimica dell’acqua di mare nell’opposta direzione, che a tutt’oggi avrebbero conseguenze in larga parte sconosciute».