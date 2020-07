Un pezzo dell’”indistruttibile” muro di Trump abbattuto dalla tempesta tropicale Hanna?

Qualcuno mette in dubbio l’autenticità del video. Ma sui social abbondano le prese in giro per Trump

[28 Luglio 2020]

Un video postato su Twitter dal giornalista Yadith Valdez – che pubblichiamo – è diventato virale: mostra una sezione del muro di confine che separa gli Stati Uniti dal Messico che crolla sotto le forti folate di vento dalla tempesta tropicale Hanna. Dopo essere approdata nel sud del Texas, lungo la costa del Golfo, come un uragano di categoria 1, domenica mattina Hanna era già stata declassata a depressione tropicale, con acquazzoni lungo il confine tra Stati Uniti e venti fino a 50 miglia all’ora.

Una specie di nemesi per il presidente statunitense Donald Trump, un negazionista climatico che vede il suo “indistruttibile” muro di confine anti-immigrati, che solo pochi giorni fa aveva definito «La struttura di muro di confine più potente e completa» del mondo, tirato giù da un evento meteorologico estremo e un altro brutto colpo per la sua campagna elettorale, sempre più xenofoba, che non decolla nonostante abbia già speso 11 miliardi per costruire un muro che alla fine dovrebbe costare circa 21,6 miliardi di dollari.

Qualcuno ha messo in dubbio l’autenticità del video, ma diversi giornali messicani e associazioni dicono che è stato girato nell’area di confine fra il Texas e Ciudad Camargo nello Stato mssicano di Tamaulipas. Ma secondo la Customs and Border Patrol il video non può essere stato girato nella Valle del Rio Grande e Nick Miroff scrive sul Wahington Post: «Non è chiaro dove sia stato girato, ma in base al terreno desertico, alla registrazione diurna e allo stile dei dissuasori, immagino che queste siano immagini di un monsone a ovest, probabilmente in Arizona».

Comunque, vero o fake news il video è diventato l’occasione per sfottere il più grande e inarrivabile diffusore di fake news statunitense: Donald Trump. Verrebbe da dire che chi di fake new colpisce di fake new perisce. E la messicana Yadith Valdez ricorda al presidente Usa che «Per la furia della natura non esistono frontiere».