Muroni: «Sono davvero felice»

Svolta green per il sindaco di Milano Giuseppe Sala? I Verdi europei apprezzano

«Insieme alla nuova componente ecologista fondata da Rossella Muroni è la dimostrazione che il Paese è pronto ad avere una forza ecologista forte»

[12 Marzo 2021]

Dopo la fondazione di FacciamoEco, la nuova componente ecologista alla Camera che collaborerà coi Verdi europei, anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala annuncia la svolta: «Ho deciso, aderisco ai Verdi europei», ha dichiarato oggi in un’intervista a La Repubblica. E i Verdi europei apprezzano.

«Il Partito verde europeo – dichiarano la co-presidente Evelyne Huytebroeck e la dirigente Vula Tsetsi – accoglie con favore le parole del sindaco di Milano con il quale siamo aperti ad avviare sinergie e collaborazioni, per dare soluzioni ecologiche (e quindi eque, giuste e sostenibili) alle conseguenze della crisi attuale. Crediamo che l’interesse che il sindaco e altri attori, come la nuova componente ecologista fondata da Rossella Muroni col supporto dei Verdi italiani pochi giorni fa in Parlamento, portano ai Verdi europei, sia la dimostrazione che il Paese è pronto ad avere una forza ecologista forte».

Da parte sua, anche l’ex presidente di Legambiente accoglie con favore la decisione di Sala: «Sono davvero felice della scelta di Giuseppe Sala. La famiglia dei Verdi europei guadagna un sindaco che ha contribuito a trasformare Milano in una delle città più innovative del mondo, attento alle questioni ambientali e sempre impegnato nel dialogo tra imprese, ecologisti e mondo cattolico. Ripartiamo dai territori per un progetto politico che abbia al centro ecologia, economia e la formazione delle nuove generazioni».

Non ci sarebbe fase storica migliore per iniziare a farlo davvero. «Pensiamo sia un ottimo segnale – concludono dai Verdi europei – che il sindaco di una città così importante, che sarà anche la sede dei negoziati pre-Cop 26 in autunno, punti a trasformarla in un laboratorio ecologista, poiché è dalle città e dai governi locali che si può innescare la trasformazione del modello di sviluppo necessaria per rendere le nostre società resilienti alle crisi presenti e future».