Un’operazione di economia circolare a km zero

Il Terriccio buono di Scapigliato sta andando a ruba

Nei primi 15 giorni consegnati gratuitamente alla cittadinanza 3.600 sacchi di ammendante compostato verde. Una settimana di stop e la campagna continuerà fino a fine luglio

[19 Maggio 2021]

di

Luca Aterini

Con l’arrivo della primavera è iniziata la quarta campagna di distribuzione del “Terriccio buono” di Scapigliato, un ammendante compostato verde ottenuto dal riciclo degli sfalci e delle potature del verde raccolte dai cittadini per poi essere conferite al polo gestito da Scapigliato – di proprietà al 100% del Comune di Rosignano Marittimo – dove è operativo l’impianto per il compostaggio del verde, in cui questi scarti naturali vengono avviati a recupero.

Il prodotto finale è frutto di un trattamento specifico, realizzato da una società convenzionata e specializzata nella produzione di compost di qualità (Valcofert), che ne verifica e migliora le caratteristiche: gli scarti verdi raccolti sul territorio si trasformano in compost di alta qualità e tornano così ad essere utile per la comunità, che sembra apprezzare.

Nei primi circa 15 giorni della campagna sono infatti stati distribuiti già 3.600 sacchi da 20 litri ciascuno, ovvero oltre 25 tonnellate di Terriccio buono: un forte sprint, considerando che nei tre mesi della campagna di distribuzione del 2020 erano state consegnate complessivamente circa 7.000 confezioni.

A causa della grande richiesta, da Scapigliato segnalano che la distribuzione sarà interrotta da oggi, per circa una settimana, in attesa dell’arrivo delle nuove scorte di sacchi adesso in produzione.

La campagna proseguirà fino a fine luglio ed è rivolta ai cittadini di Rosignano Marittimo, Santa Luce, Orciano Pisano e Castellina Marittima, che potranno ritirare due confezioni di Terriccio buono, in uno spirito di condivisione dei benefici legati a un’economia circolare a km zero: utilizzare il Terriccio buono di Scapigliato per orti e giardini permette sia di ridurre i conferimenti in discarica, sia di rigenerare una risorsa non rinnovabile come il suolo, attraverso un fertilizzante naturale in grado di restituire sostanza organica alla terra, contribuendo così a mantenerla fertile.

Per ottenere in omaggio i due sacchi di Terriccio buono è sufficiente recarsi nelle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa e consegnare il coupon che si trova all’interno del magazine di Scapigliato Invertiamo il senso – La sostenibilità ambientale attraverso l’innovazione tecnologica, in distribuzione nella Val di Fine direttamente nelle cassette della posta dei cittadini.

I punti di distribuzione e le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa e nelle quali è possibile ritirare i sacchini sono le seguenti: a Rosignano Solvay il punto informazioni di Scapigliato in loc. Le Morelline Due, Fleurs di Laura D’Ecclesia, Floricoltura Serragrande, Garden Poggio Fiorito; a Rosignano Marittimo l’Agraria Raggio di Sole; a Castiglioncello la Boutique Il Fiore; a Castelnuovo della Misericordia Papaveri e Papere, Società Cooperativa Agricola Terre dell’Etruria; a Gabbro Emporio Malanima; a Pieve di Santa Luce la Cooperativa Agricola Pieve di Santa Luce; a Castellina Marittima la Pubblica Assistenza; a Vada l’Agraria Federica.

Al fine di migliorare la prossima campagna di distribuzione, da Scapigliato invitano coloro che non dovessero aver ricevuto il magazine contenente il coupon a segnalarlo direttamente alla società, chiamando lo 0586744153 oppure scrivendo una email a info@scapigliato.it.