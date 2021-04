Quanto sono sostenibili le imprese italiane? Un report e un congresso per capirlo

La sostenibilità tra greenwashing e fraintendimenti: criticità e strade possibili di una trasformazione sostenibile che in Italia stenta a decollare

21 Aprile 2021

Secondo una recente indagine Istat, tra le 4,4 milioni di imprese italiane, poco più di un milione è interessata ad avviare un percorso di “trasformazione sostenibile”, come, ad esempio, migliorare il benessere lavorativo, ridurre l’impatto ambientale, sostenere iniziative di interesse collettivo e attività a beneficio dei territori.

Tutti i rapporti e le analisi globali cui dicono da tempo che per vincere la sfida climatica è necessario che le imprese contribuiscano al miglioramento e allo sviluppo socioeconomico delle comunità in cui operano. Si tratta di guardare a una prospettiva di lungo periodo che includa nel business anche la dimensione sociale e ambientale, secondo un approccio inclusivo e trasparente. E’ questo che si intende per “Impresa sostenibile”: un obiettivo necessario ma che per la grande maggioranza delle imprese italiane sembra ancora lontano.

Gli organizzatori di “Future Respect – Impresa sostenibile, pratiche a confronto” (Markonet, TIME4CHILD, Consumerlab e Idea Congress) il congresso che si terrà dal 10 al 12 giugno, sottolineano che «In realtà solo una esigua minoranza di imprese ha metabolizzato la necessità di questa trasformazione radicale e conquistato la flessibilità per aggiornarsi in maniera continua e capillare. Sono queste le Imprese “driver” (non arrivano allo 0,3×1000 del sistema): esempi capaci di influenzare le altre. Le Imprese “performer” (non arrivano all’1,7×1000 del sistema) stanno lavorando per diventare “driver”. Il 4% delle Imprese sono “follower”, ci stanno cioè ancora pensando. Il restante 95,8%, soprattutto PMI, nel migliore dei casi, ha sentito parlare di sostenibilità d’impresa ma non crede ancora nella necessità della trasformazione sostenibile in tempi rapidi».

Come stiamo imparando ogni giorno di più, la sostenibilità è un termine spesso usato a vanvera non solo nel linguaggio comune ma anche dalle imprese. Infatti, secondo ConsumerLab, «Sono in realtà poche quelle che sanno realmente come praticarla e beneficiarne». Infatti, i bilanci di sostenibilità redatti dalle imprese italiane e classificati da ConsumerLab non arrivano a 2.000.

I dati Istat elaborati per il congresso Future Respect evidenziano due trend paralleli: Crescono la consapevolezza dei cittadini e l’importanza della reputazione aziendale negli acquisti ma le imprese non sanno come valorizzarle». Ora, per la prima volta in Italia, un autorevole comitato scientifico, formato da dodici consolidati esperti in questa tematica e presieduto dal professor Luca Bernardo, direttore del Dipartimento Medicina dell’Infanzia e dell’Età Evolutiva Ospedale Fatebenefratelli-Sacco, e dal professor Carlo Gaudio, presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), si riunisce per innescare la scintilla della trasformazione sostenibile in Italia che dovrebbe essere proprio Future Respect, il primo grande congresso nazionale pensato per uno scambio di idee e un confronto di esperienze tra imprese, esperti e consumatori per dare concretezza alla trasformazione sostenibile delle Società che credono nel futuro.

Francesco Tamburella coordinatore del comitato organizzativo del congresso, spiega che «La trasformazione sostenibile, quella vera, è la chiave della concorrenza perché, come emerge da oltre 3500 interviste realizzate tra il 2017 e il 2020, i Cittadini-Consumatori scelgono e sceglieranno sempre di più sulla base del merito e dei valori, diventando sempre meno “convincibili” attraverso la pubblicità tradizionale, i testimonial e la rincorsa al prezzo più basso (vedi infografica n.1). Il Covid è stato un acceleratore che ha messo in evidenza la fragilità del nostro sistema. La necessità di equilibrio, di tutela delle risorse, di non considerare il profitto come l’unico fine dell’azione si sono fatte strada nella consapevolezza delle persone. I Cittadini vogliono una società che si prenda cura delle persone».

Come emerge dalle pagine del Report, «Il problema reale è che Imprese e Cittadini-Consumatori non si sono ancora incontrati: le prime redigono bilanci di sostenibilità complicati e spesso illeggibili, i secondi non ricevono le informazioni adeguate capaci di sensibilizzarli e renderli consapevoli a scegliere e premiare il merito. La soluzione è far incontrare le imprese e i cittadini-consumatori sul piano della trasformazione sostenibile. L’unico modo è quello di uscire dalla retorica del green-washing e far conoscere le buone pratiche della sostenibilità. Allo stesso tempo, è necessario fare assieme alle imprese un grandissimo sforzo di comunicazione per raggiungere i Cittadini-Consumatori; più saranno informati, più sceglieranno secondo i meriti delle Imprese, più la sostenibilità diverrà un valore competitivo che va ben oltre la tutela dell’ambiente abbracciando legalità, progresso sociale e cultura civile».

Tamburella aggiunge: «La parola Sostenibilità è un paniere di significati, quindi messo da qualche parte fa la sua figura e certamente coglie qualche punto debole. Le Imprese tendono a sfruttare il concetto senza attività reali e concrete; il risultato è la strumentalizzazione del termine, degradandone la portata, distorcendone il significato, impoverendone l’efficacia».

Ed è proprio con questo obiettivo che è stato ideato Future Respect, un Congresso tra addetti ai lavori ma aperto al pubblico, per promuovere la cultura della sostenibilità e sensibilizzare i cittadini-consumatori sulla necessità di adottare comportamenti responsabili, tanto nello stile di vita quanto nelle scelte di acquisto. Future Respect ha una grande ambizione: «Mettere insieme i campioni della rinascita per proporre riferimenti utili e aprire la strada a chi non vuole rimanere indietro e, allo stesso tempo, raccogliere valutazioni per dare risposte e cercare soluzioni con cui affrontare il futuro incerto e fragile, cominciando dalla crisi pandemica, di cui ancora non è stato centrata la genesi e misurato l’impatto».

Tamburella conclude: «Solida (crea valore), per bene (crea valore senza vizi occulti, danni collaterali e rischi non calcolati, nella legalità), lungimirante (pensa al futuro) e generosa (condivide il valore creato con chi le permette di prosperare) è l’identikit dell’Impresa che abbraccerà la trasformazione sostenibile emergendo competitiva dalla crisi del modello economico che il Covid ha accelerato ma non causato. Siamo ad una svolta che farà la differenza sul rilancio dell’economia italiana e sulla competitività del made in Italy nel mondo».