Dissesto idrogeologico, oltre 45 milioni di euro per 59 Comuni toscani

Contributi ministeriali per la messa in sicurezza del territorio

[25 Febbraio 2021]

ANCI Toscana ha annunciato che «Sono 59 i Comuni toscani ammessi ai contributi ministeriali per la messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico per un valore di oltre 45 milioni di euro», esattamente 45.240.647 euro che riguardano interventi per 49.120.956 euro. A stabilirlo è il decreto dei ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze pubblicato il 23 febbraio.

ANCI Toscana spiega che «Questa prima tranche di risorse statali è interamente dedicata al dissesto idrogeologico, poi verranno finanziati gli interventi per la messa in sicurezza di strade, scuole ed edifici pubblici. I progetti ammessi, non coperti da questa prima tornata, saranno comunque finanziati con risorse aggiuntive già previste (secondo i criteri stabiliti dall’art. 1 commi 139 e seguenti della L.145/2018); partecipare ai bandi è importante per rientrare in graduatorie che hanno una durata pluriennale».